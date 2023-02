Jak długo marihuana utrzymuje się w organizmie? Odpowiedź może zaskoczyć

Nie trzeba palić danego dnia marihuany, żeby test na THC wykazał obecność tego związku w organizmie. Po jakim czasie wynik tekstu będzie negatywny? Odpowiedź na to pytanie zależna jest od szeregu czynników.

Jeden z rodzajów narkotestu Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER

Testy na obecność THC mogą dawać pozytywny wynik nawet długo po ostatnim zażyciu marihuany

Jak długo THC może utrzymywać się w organizmie? Zależy to od szeregu czynników

Co badają narkotesty?

Kwestię tego, czy dana osoba stosowała w ostatnim czasie marihuanę, można rozstrzygnąć za sprawą tzw. narkotestu. Mowa tutaj o prostych testach, które można samemu kupić w aptece – lub których może od nas zażądać policja podczas kontroli drogowej, jako uzupełnienia badania za pomocą alkomatu.

Szybkie testy narkotykowe badają równocześnie obecność w organizmie kilku lub kilkunastu najczęściej stosowanych substancji psychoaktywnych w Polsce, m.in. marihuany, amfetaminy, heroiny, kokainy czy morfiny. Sposób ich działania polega na wykryciu w ślinie lub moczu badanej osoby metabolitów danej substancji.

W przypadku marihuany narkotesty wykrywają metabolity THC (tetrahydrokannabinolu) – związku aktywnego odpowiadającego za psychoaktywne działanie marihuany. THC jest również kluczowe dla działania marihuany medycznej: ma budowę zbliżoną do wytwarzanego przez nasz organizm anandamidu – neuroprzekaźnika produkowanego podczas snu czy odpoczynku. Dzięki temu THC ma działanie przeciwbólowe czy nasenne.

Samo THC zazwyczaj wydalane jest z organizmu w ciągu kilku godzin, razem z moczem i kałem. W wątrobie THC rozkładane jest na kilkadziesiąt metabolitów, w tym THC-COOH, który wykrywany jest w narkotestach. Związek ten nie wykazuje działania psychoaktywnego i stanowi reakcję organizmu na ekspozycję na THC. Dlatego też spożycie marihuany może być wykryte w organizmie jeszcze długo po tym, jak substancja ta przestała wywierać na daną osobę działanie odurzające

Ile THC utrzymuje się w organizmie?

Odpowiedź na pytanie, ile metabolity THC utrzymują się w organizmie, jest dość skomplikowana – i może różnić się w zależności od osoby, której pytanie to dotyczy. O kwestii tej decydują bowiem czynniki takie jak m.in.:

wiek,

płeć,

masa ciała (u osób z nadwagą THC może być wykrywane dłużej niż u osób chudszych),

poziom tolerancji organizmu.

Na to, jak długo THC będzie utrzymywać się w danym organizmie, wpływać będzie również częstotliwość spożywania marihuany, sposób jej przyjmowania (szybszy jest czas rozkładu dawki palonej lub podawanej w formie waporyzacji niż dawki przyjmowanej doustnie), jak również jej skład (marihuana o wyższej zawartości THC będzie pojawiać się w wynikach testów dłużej niż ta z niższą zawartością).

W przypadku zażycia jednorazowej dawki marihuany metabolity THC mogą być wykrywalne w organizmie nawet przez dwa tygodnie. Przy częstszym stosowaniu całkowite usunięcie THC z organizmu może być kwestią nawet trzech miesięcy.

Najkrócej THC utrzymuje się w ślinie, dłużej we krwi, a najdłużej jest wykrywalne w moczu. Po jednorazowym zażyciu marihuany THC jest zazwyczaj wykrywalne w moczu do 3 dni. Jeśli substancja ta zażywana jest umiarkowanie często, narkotest daje pozytywny wynik średnio do 10 dni po ostatnim zastosowaniu, zaś przy codziennym stosowaniu – zazwyczaj mowa jest o 21-27 dniach.

Oznacza to, że użytkownik legalnej w Polsce marihuany medycznej praktycznie na pewno przy kontroli drogowej przez policję będzie miał pozytywny wynik "zwykłego" narkotestu. Aby ustalić, w którym momencie po zażyciu substancji była badana osoba, konieczne jest wykonanie badania krwi – ono pozwoli na określenie, czy w organizmie wciąż znajduje się samo THC, czy też jest to THC-COOH.