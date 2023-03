Chcesz zabłysnąć? Biżuteria na zęby, czyli twinkles, wraca do łask

Oprócz wybielania zębów, ich wyprostowania, implantów, czy licówek są również inne sposoby, które pozwalają zmienić wygląd twojego uśmiechu. Biżuteria nazębna, czyli twinkles, to niestandardowa, a jednocześnie małoinwazyjna metoda na to, aby zabłysnąć.

Hit czy kit? Biżuteria na zębach co jakiś czas wraca do łask. Medicimage/UIG/ East News

Zabieg nie jest inwazyjny, a cena zależy od wyboru biżuterii

Na zębach można przykleić kryształki, ale też ozdoby ze złota czy srebra

Jak stomatolog zakłada ozdoby na zębach? Ile to kosztuje? Czy każdy może sobie pozwolić na taką zmianę?

Coraz bardziej dbamy o nasze uśmiechy, bo ładne równe zęby przykuwają uwagę.

Oprócz prostowania zgryzu, wybielania zębów, implantów, czy licówek wiele osób chcąc pochwalić się niestandardowym uśmiechem, sięga też po biżuterię na zęby. Popularne staje się znowu mało inwazyjne rozwiązanie, takie jak przyklejane do powierzchni zęba kryształki czy inne ozdoby ze złota (żółtego lub białego) zapewniające błysk.

Po ozdobach noszonych na palcach, szyi, nadgarstku czy nodze, także ozdoby na zębach mają grono swoich entuzjastów.

Taka biżuteria nazębna sprawia, że uśmiech przykuwa uwagę. Moda na ozdabianie zębów specjalną biżuterią co jakiś czas powraca, a wtedy zainteresowanie taką usługą w gabinetach stomatologicznych wzrasta.

Nowy trend czy powrót historii?

Moda na biżuterię nazębną zaczęła się w latach 90 ubiegłego wieku. Trend przywędrował do Polski wprost z Hollywood. Pierwsza gwiazda show-biznesu, która pokazała się publicznie z rubinem wtopionym w przedni ząb, był Mick Hucknall - wokalista zespołu Simply Red. Kolejne gwiazdy, które również skorzystały z takiej alternatywnej biżuterii, aby ich uśmiechy robiły jeszcze większe wrażenie, to m.in. Christina Aguilera, Madonna czy ikony mody - Victoria Beckham.

Biżuteria na zęby – hot or not?

Biżuteria nazębna co jakiś czas powraca jako popularny trend. Szczególnie gdy stanowi wykończenie dla równych, białych zębów. Stomatologia estetyczna oprócz licówek czy wybielania ma w swojej ofercie także montowane na zęby kryształki czy brylanciki.

Jednak nie znajdziemy takiej oferty w każdym gabinecie stomatologicznym. Zwykle biżuterię nazębną mają wśród usług gabinety i kliniki stomatologiczne w większych miastach.

Lekarz stomatolog z jednej z podwarszawskich gabinetów oferujących kompleksowe leczenie stomatologiczne w rozmowie z naTemat.pl przyznaje, że tu pacjenci o takie ozdoby nie pytają, dlatego nie ma ich w ofercie.

Sama kilkanaście lat temu zdecydowała się na taką ozdobę, jednak nie wspomina dobrze tego doświadczenia. Jak opowiada, ozdoba przeszkadzała jej, długo się przyzwyczajała do tego, że czuje coś na zębie, a wręcz w pierwszych dniach podrażniła sobie dziąsło i ostatecznie z powodu dyskomfortu szybko zrezygnowała z biżuterii nazębnej.

Biżuteria a higiena

Lekarka przestrzega, że założenie biżuterii na zęby jest tylko dla tych, którzy dobrze dbają o higienę jamy ustnej. Miejsce, w którym została przyklejona biżuteria, może być bowiem bardziej podatne na rozwój próchnicy, jeśli higiena jamy ustnej nie będzie utrzymywana na odpowiednim poziomie.

Niezbędne jest regularne szczotkowanie zębów co najmniej dwa razy dziennie przez dwie minuty, połączone z nitkowaniem i stosowaniem płukanki do ust.

Jak wygląda zabieg?

Sam zabieg zakładania ozdoby jest bezbolesny, a polega na przyklejeniu biżuterii do powierzchni zęba za pomocą specjalnego kleju. Następnie klej ten jest utwardzany za pomocą światła niebieskiego.

Cały zabieg zwykle nie trwa dłużej niż 15 minut.

Zęby muszą być jednak w pełni zdrowe i czyste. Dlatego wcześniej warto wybrać się na zabieg higienizacji jamy ustnej i usuwanie kamienia nazębnego, jeżeli taki zebrał się na powierzchni zębów. Przed przyklejeniem biżuterii dentysta ocenia stan zębów i szkliwa.

Po zabiegu założenia biżuterii na zęby, tak jak po innych zabiegach dentystycznych, należy odczekać przynajmniej przez godzinę i nie spożywać żadnych pokarmów. Przez kolejne 12 godzin nie jest wskazane, aby sięgać po twarde pokarmy ani intensywnie szczotkować zęby.

Na popularnych azjatyckich portalach zakupowych dostępne są też domowe zestawy zawierające diamenty na zęby oraz klej do samodzielnego przyklejania. Ortodonci przestrzegają przed takim wyborem. Nie do końca wiadomo jaki skład mają kleje wchodzące w skład takich zestawów i jaki może być skutek ich użycia dla naszego zdrowia. Poza tym sami nie jesteśmy w stanie dobrze ocenić stanu naszych zębów i szkliwa.

Gdzie mocować i jak długo będzie błyszczało?

Specjalne nazębne ozdoby najczęściej mocowane są na górnych "trójkach" ale też "dwójkach" lub "czwórkach". Najcześciej to pojedyncza błyskotka na jednym zebie, ale niektórzy decydują się na kompozycje z kilku kryształków lub ozdób przyklejonych na jednym lub kilku zębach.

Jak długo taka biżuteria utrzymuje się na zębach? Profesjonalnie założona może błyszczeć na zębach od kilku miesięcy do nawet do kilku lat. Utrzymanie się ozdoby jest sprawą indywidualną i zależy m.in. od sposobu szczotkowania zębów, ale też tego, czy sięgamy po twarde przekąski.

Gdy taka biżuteria odklei się, konieczne jest zgłoszenie się do gabinetu stomatologicznego na ponowne jej przyklejenie lub usunięcie resztek kleju i wypolerowanie zęba, a także jego remineralizację z fluoryzacją.

Także wtedy, gdy ozdoba się już znudzi, można usunąć ją w gabinecie stomatologicznym. Po profesjonalnym ściągnięciu ozdoby na powierzchni zęba nie pozostaje żaden ślad.

Ceny biżuterii nazębnej

Cała gama dostępnych wzorów pozwala na to, aby każdy, kto zdecydował się na biżuterię nazębną, dobrał ozdobę w zależności od indywidualnego gustu i ceny.

Ozdoby te są wykonywane z różnych materiałów, od złota po kamienie szlachetne. Elementy te są bardzo małe - mają zazwyczaj o ok. 1,8 mm do 4 mm średnicy.

W zależności od tego różny jest też ich koszt. Najtańsze, czyli te z kryształków czy złota kosztują od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Jednak te bardziej ekskluzywne, z kamieni szlachetnych, np. rubiny czy brylanty, to już koszt nawet kilku tysięcy złotych. Ozdoby z 24-karatowego złota w kształcie serduszek, delfinków czy gwiazdek z zatopionym centralnie kryształkiem, to koszt ok. kilkuset zł.

Do tego należy doliczyć koszt założenia takiej biżuterii, a ten waha się w zależności od gabinetu od ok. 100 do 300 zł.

Pozostaje więc kwestią gustu i zasobności portfela to, czy i na jaką ozdobę na zębach się zdecydujesz.