Candida auris zabija nawet 60 proc. zakażonych. Co wiadomo o śmiercionośnym grzybie?

C andida auris może doprowadzić do zakażenia krwiobiegu, uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i narządów wewnętrznych. W ostatnich latach grzyb przyciągnął uwagę naukowców z powodu swojej odporności na wiele leków. Co wiadomo o tym drożdżaku?