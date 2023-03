Nerka rekordowo długo poza organizmem. Polscy badacze dokonali przełomu?

147 godzin - tyle czasu udało się utrzymać świńską nerkę poza organizmem w ramach badań polskich naukowców. To rekord. A wszystko dzięki innowacyjnemu systemowi do przechowywania organów. Czy to rozwiązanie zrewolucjonizuje transplantologię?