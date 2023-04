Pomysł na nagrodę od szwedzkiej królowej? Tablica sensoryczna dla seniorów z demencją

Tablica sensoryczna dla dzieci nie dziwi nikogo. Podobną tablicę, ale dla seniorów z demencją, zaprojektowała polska studentka pielęgniarstwa, a pomysł doceniła szwedzka Królowa Sylwia. Jak podkreśla laureatka nagrody, to narzędzie do pozostawania w kontakcie ze światem.

Dominika Rachwał planuje rozwijać swój projekt w ramach doktoratu wdrożeniowego. fot. własne

Dominika Rachwał, studentka II roku magisterskich studiów pielęgniarskich Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum , została wyróżniona prestiżową nagrodą Queen Silvia Nursing Award (QSNA) za projekt "Odkryj świat na nowo"

To projekt multisensorycznej tablicy dla leżących pacjentów z demencją

To narzędzie ma pomóc pacjentom rozładować stres, ale też stymulować zmysły i codzienne czynności

Dominika to studentka II roku magisterskich studiów pielęgniarskich, przed którą w najbliższym czasie jeszcze zdanie ostatnich egzaminów i obrona pracy magisterskiej. Jeszcze szybciej, bo już 12 maja w Sztokholmie weźmie udział w uroczystej gali i odbierze z rąk Królowej Sylwii nagrodę.

Dominika zwyciężyła w polskiej edycji konkursu Queen Silvia Nursing Award. Doceniono jej pomysł mający na celu zaktywizowanie pacjentów z demencją.

Queen Silvia Nursing Award to stypendium skierowane do studentek i studentów pielęgniarstwa oraz osób będących w trakcie specjalizacji pielęgniarskiej. Celem jest zachęcanie ich do poszukiwania innowacyjnych pomysłów, które mogą pomóc w rozwiązaniu najpilniejszych problemów zdrowotnych polskiego społeczeństwa.

W dotychczasowych sześciu edycjach wzięło udział 800 uczestników. W tegorocznej odsłonie konkursu zatriumfowała Dominika Rachwał. Jej projekt "Odkryj świat na nowo" ma na celu zaktywizowanie pacjentów z demencją.

Chodzi o tablicę z polisensorycznymi panelami z możliwością montowania na łóżkach pacjentów w szpitalu. Zamontowanie tablicy można dostosować do szerokości łóżka i regulować nachylenie, aby panele na tablicy znalazły się w zasięgu wzroku oraz dotyku pacjenta. Panele są wymienne i posiadają różne faktury, kolory oraz elementy sensoryczne, np. klawisze telefonu, zegar, sztuczną trawę, myszkę komputerową, suwaki czy kauczukowe kulki.

Poznawać świat na nowo

Dzięki temu rozwiązaniu pacjent może stymulować umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego.

Jak mówi redakcji naTemat.pl Dominika, ten pomysł umożliwi seniorom poznawanie świata na nowo, ale też pozwoli zredukować negatywne emocje.

– Podczas studiów, jak i w trakcie codziennej pracy, spotykałam niejednokrotnie pacjentów z demencją. Zauważyłam, że często mają obniżony nastrój i deficyty w zakresie wykonywania codziennych czynności. Wprowadzenie paneli sensorycznych zarówno w ośrodkach opieki, jak i w szpitalach, pomogłoby aktywizować chorych oraz stymulować wyuczone już czynności, jak np. korzystanie z telefonu za pomocą modułu z klawiszami telefonu – wyjaśnia laureatka.

Projekt "Odkryj świat na nowo!" ma za zadanie zapobiegać głębszemu rozwojowi demencji. Dominika podkreśla rolę różnorodnych faktur na zmniejszanie napięcia, stresu i uczucia niepokoju, które często towarzyszą pacjentom z demencją.

Taka multisensoryczna tablica to także sposób na wypełnienie wolnego czasu, którego pacjenci mają aż nadto. Jednocześnie fakt, że pacjent ma konkretne zajęcie, pozwoli pracownikom placówki zająć się innymi pacjentami.

Na razie powstał prototyp, który nie mógł być przetestowany wśród pacjentów szpitala, bo nie jest stworzony z materiałów, które mogą być stosowane w szpitalu. Jednak tablica przeszła już pierwsze testy. Wypróbować sprzęt mogła bowiem babcia Dominiki.

Pomysłodawczyni zwycięskiego projektu sama pracowała na oddziale zachowawczym i tam miała kontakt z pacjentami z demencją oraz mogła dostrzec szczególne potrzeby tych osób.

Jak mówi, są sensoryczne terapie, ale dla osób chodzących, a brakuje rozwiązania dla osób leżących.

– Niejednokrotnie będąc w szpitalu w trakcie moje zmiany, obserwowałam pacjentów, którzy niszczyli sprzęt medyczny wokół siebie, wyciągali sobie wenflon, niszczyli pieluchomajtki, bo ta frustracja i stres, związane ze zmianą miejsca i braku osób dookoła, to nie jest nic dobrego, więc taka tablica może redukować te negatywne emocje – przekonuje.

Przygotowując swój projekt, opierała się na metodzie Montessori oraz przeglądach i badaniach naukowych na temat terapii sensorycznych.

Tablica, którą ma nadzieję wdrożyć do produkcji, ma być na tyle uniwersalna, aby można było korzystać z niej zarówno w placówce medycznej, opiekuńczej, jak i w opiece domowej.

Projekt zamierza rozwijać w ramach doktoratu wdrożeniowego. Jak mówi, coraz więcej młodych pielęgniarek stara się szukać innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby wykorzystać w swojej codziennej pracy z pacjentami.

Stypendium za talent i innowacje

Dominika Rachwał za zwycięski projekt otrzyma stypendium w wysokości 6 tys. euro oraz dyplom od Jej Królewskiej Mości Królowej Szwecji Sylwii. Uroczysta ceremonia rozdania nagród odbędzie się już 12 maja w Sztokholmie.

– Jesteśmy dumni, że możemy wyróżnić talenty pielęgniarskie. Nagroda Pielęgniarska Królowej Szwecji powstała po to, aby oddać głos pielęgniarkom, wysłuchać ich potrzeb i pomysłów. Dzięki tej nagrodzie zwycięski pomysł ma szansę zostać wdrożony i realnie usprawnić opiekę pielęgniarską – mówi Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.

Konkurs Queen Silvia Nursing Award ma charakter międzynarodowy i równolegle jego edycje odbywają się w Szwecji, Finlandii, Niemczech, na Litwie, na Uniwersytecie Waszyngtońskim w USA oraz w Brazylii.

Nagroda ma na celu uhonorowanie osób, które swoimi pomysłami podnoszą prestiż zawodu pielęgniarki/pielęgniarza oraz stwarzają warunki dla trwałych, pozytywnych zmian w opiece zdrowotnej. Nagroda została ustanowiona w 2013 roku przez organizację Swedish Care International jako urodzinowy prezent dla Jej Królewskiej Mości Królowej Sylwii.

Partnerami konkursu są m.in.: Ambasada Szwecji w Warszawie, gdzie odbyło się spotkanie z laureatką konkursu. Organizatorem konkursu w Polsce jest Fundacja Medicover.