To choroba 12 mln Polaków. Tylko część wie, tylko część się leczy i tylko część skutecznie

Beata Pieniążek-Osińska

Z tą chorobą żyje w Polsce co trzeci dorosły. Część o tym nie wie, a część ma świadomość, ale bagatelizuje problem, bo to choroba, która nie boli. Jednak nieleczona, skraca życie, prowadzi do udarów, zawałów, niewydolności serca. Codziennie z tego powodu umiera 250 osób. Eksperci apelują o zmianę stylu życia, regularne kontrole ciśnienia i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych.