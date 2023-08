Nie jesteśmy tak odporni na upały. Naukowcy wskazali dawkę ciepła, jaką możemy przyjąć

Beata Pieniążek-Osińska

K limat się ociepla, coraz częściej mamy do czynienia z falami upałów, a naukowcy nie mają dobrych wieści, jeżeli chodzi o to, ile wytrzyma człowiek. Gdzie jest granica wytrzymałości na wysokie temperatury? Okazuje się, że niżej niż zakładano do tej pory. Naukowcy określili maksymalną mieszankę ciepła i wilgoci, jaką może przetrwać ludzkie ciało.