Legionella to już nie tylko problem Podkarpacia. Przypadki potwierdzono w innych regionach

Legionella, z powodu której zmarło w naszym kraju już 11 osób, atakuje w kolejnych regionach. Przypadki stwierdzono do tej pory w czterech województwach. Główny Inspektorat Sanitarny wydał specjalne zalecenia.

Już nie tylko Podkarpacie. Legionellę potwierdzono także w tych regionach Fot. Unsplash / Irwan @blogcious / Zdjęcie poglądowe

Zakażenia bakterią Legionella Penumophila stwierdzono do tej pory w czterech województwach. Oprócz Podkarpacia nowe przypadki potwierdzono na Lubelszczyźnie, w Wielkopolsce i Małopolsce. Jeśli chodzi o ostatni region, zakażona jest pacjentka, która przebywała w domu spokojnej starości. Kobietę w stanie ciężkim przewieziono do Szpitala Powiatowego w Brzesku.

Jak czytamy w komunikacie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w niedzielę wieczorem wojewoda Łukasz Kmita zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Placówka, w której stwierdzono zakażenie, została objęta nadzorem sanitarno-epidemiologicznym.

"Został też wzmożony nadzór medyczny. Wprowadzono działania zapobiegawcze: dezynfekcję termicznej instalacji wewnętrznej oraz wyłączenie z użycia urządzeń wytwarzających aerozol (natryski). Pobrano także próbki wody do badań" – przekazano.

– Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, aby we wskazanym domu spokojnej starości istniało ognisko zakażeń, ale ostateczną ocenę sytuacji przyniosą wyniki badań wody. Zaznaczam przy tym, że w tym roku w Małopolsce odnotowano we wcześniejszym okresie 5 zakażeń, zaś w roku 2022 takich zakażeń z wystąpieniem tzw. choroby legionistów było w Małopolsce również 5, a w całej Polsce 109 (nie licząc lżejszych przypadków z tzw. gorączką Pontiac) – przekazał Maciej Klima, zastępca małopolskiego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Wcześniej przypadki legionelli wystąpiły też w Krakowie (2), Nowym Sączu (2) i Tarnowie. Jak czytamy na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, prawdopodobnymi źródłami zakażenia były m.in. aerozol wodny z węża ogrodowego przechowywanego w nasłonecznionym miejscu i aerozol wodny z klimatyzacji w samochodzie.

GIS wydał specjalne zalecenia

Przypomnijmy, że pierwszy przypadek zakażenia bakterią Legionella Penumophila potwierdzono w Rzeszowie 17 sierpnia. Z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie wynika, że wskutek legionelli zmarło do tej pory 11 pacjentów. Zakażenia stwierdzono u 144 osób. Wciąż największe ognisko zakażeń znajduje się w Rzeszowie oraz powiecie rzeszowskim.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał zalecenia, krtóre pozwalają zmniejszyć ryzyko zakażenia legionellą:

"Regularnie czyść i dezynfekuj urządzenia natryskowe w domu (głowice prysznicowe, nawilżacze powietrza, wanny z hydromasażem), zgodnie z zaleceniami producenta.

Po nieużywaniu kranu ponad 2 tygodnie, odkręć wodę na przynajmniej 2 minuty zanim zaczniesz z niej korzystać.

Okresowo opróżniaj i przepłukuj urządzenia grzewcze, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zredukować osiadające na dnie i ściankach zanieczyszczenia.

Jeżeli możesz, zachowaj temperaturę wody w urządzeniach grzewczych na poziomie 60°C".

Legionelloza (Legionella pneumophila) to choroba zakaźna wywoływana przez różnego rodzaju bakterie. Jej środowiskiem namnażania są zapuszczone instalacje wodne, wentylacje i klimatyzatory. Bakteria nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Środowiskiem naturalnym bakterii są jeziora, stawy i inne akweny. Można je też spotkać w wilgotnej glebie. Do tej pory odkryto kilkadziesiąt gatunków legionelli. Większość z nich wywołuje zapalenie płuc u ludzi.