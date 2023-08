Sanepid ujawnia nowy trop ws. legionelli. To oni chorują najczęściej

Legionella w Rzeszowie postawiła sanepid i władze miasta w stan gotowości. Już prawie 100 osób zakaziło się groźną bakterią, a także trzy osoby zmarły w szpitalach. Urzędnikom udało się wpaść na ważny trop. Otóż okazuje się, że chorują głównie osoby starsze, co pozwala wstępnie wykluczyć występowanie zagrożenia epidemiologicznego w wielu popularnych miejscach publicznych.

Legionella w Rzeszowie. Sanepid ujawnia nowy trop. Fot. Karol Porwich / East News

Legionella w Rzeszowie – sanepid ujawnia nowy trop

W sprawie bakterii głos zabrał dyrektor rzeszowskiego sanepidu, Jaromir Ślączka. Urzędnik podczas konferencji prasowej wyjaśnił, że zdecydowana większość osób zakażonych to seniorzy i seniorki.

– Z tych wywiadów (epidemiologicznych - red.) wynika, że poza siecią wodociągową i korzystaniem z wody z niej, nie ma innych cech wspólnych – powiedział, po czym dodał: – My tych punktów stycznych cały czas szukamy.

Dyrektor sanepidu w Rzeszowie wyjaśnił, że to cenna wskazówka, bowiem seniorzy podejmują znaczniej mniej aktywności względem osób młodych. Z tego względu znacznie zawęża się liczba miejsc, gdzie może dojść do zakażenia.

To także przez wzgląd na wiek chorych wstępnie wykluczono, że do zakażeń dochodzi na terenie galerii handlowych, basenów czy hoteli.

Z informacji podanych przez rzeszowskich urzędników wynika, że zakażeni mieszkańcy gmin ościennych w momencie zakażenia również przebywali w stolicy Podkarpacia.

Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek podjął decyzję o wyłączeniu fontann i miejskich natrysków, a także o przeprowadzeniu dezynfekcji instalacji wodociągowej. Ta odbędzie się w najbliższy weekend (26-27 sierpnia).

Legnionella – co to jest i jakie daje objawy?

Jak pisaliśmy w naTemat, w minioną środę Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie poinformował, że już 71 mieszkańców Podkarpacia zakaziło się bakterią legionella. U zdecydowanej większości konieczna była hospitalizacja. W przypadku trzech osób, niestety, stwierdzono zgon.

O tym, co kryje się za tajemniczą nazwą "legionella" pisała Beata Pieniążek-Osińska. To bakteria tlenowa występująca na całym świecie. Jej obecność wykrywana jest przede wszystkim w wodzie, mokrej glebie oraz w naturalnych zbiornikach wodnych.

Do zakażenia dochodzi przede wszystkim drogą inhalacyjną. Co jednak najważniejsze, w przypadku legionelli nie ma mowy o przenoszeniu choroby z człowieka na człowieka. Wypicie skażonej wody również nie prowadzi do problemów zdrowotnych.

Sama bakteria zaś może wywołać tzw. chorobę legionistów (legionellozę). Co to oznacza? To oznacza, że od momentu infekcji, w ciągu 2-10 dni należy spodziewać sie gorączki, dreszczy, bólu głowy oraz mięśni.

Następnie występuje suchy kaszel, a w ostateczności trudności w oddychaniu, prowadzące do ciężkiego zapalenia płuc.

Do działań profilaktycznych, chroniących przed zakażeniem, zalicza się przede wszystkim regularne czyszczenie zbiorników wodnych oraz badanie wody w sieciach wodociągowych, urządzeniach klimatyzacyjnych, leczniczych oraz sanitarnych.