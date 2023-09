Nawet do 200 tys. zł odszkodowania. Jak uzyskać rekompensatę za błąd medyczny?

Błędy medyczne wciąż się zdarzają, a pacjenci przez wiele lat dochodzą odszkodowań przed sądem. Teraz możesz już w takiej sytuacji skorzystać z szybkiej ścieżki pozasądowej. Maksymalna kwota to 200 tys. zł.

Można już składać wnioski o odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego za błąd medyczny. Magdalena Pasiewicz/East News

W życie weszła właśnie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe przepisy regulują utworzenie i funkcjonowanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

Co to takiego? To fundusz, z którego wypłacane będą odszkodowania za błędy medyczne. Na razie chodzi tylko o te, do których doszło w trakcie leczenia w szpitalu.

To pozasądowa ścieżka, aby pacjenci mogli szybciej otrzymać rekompensatę za błąd medyczny. Teraz najczęściej muszą dochodzić swoich praw przed sądem, co trwa zazwyczaj kilka lat, ale też kosztuje. Nie każdy więc na taką drogę się decyduje. Z kolei stworzone kilka lat temu wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, które miały być pozasądową alternatywą, nie sprawdziły się w praktyce.

Wnioski nie zawsze były rozpatrywane szybko, a pacjentom oferowano odszkodowania w wysokości... 1 zł. To szpital, w którym doszło do błędu medycznego, proponował bowiem wysokość odszkodowania, więc placówki zaczęły wychodzić z jak najniższymi propozycjami.

Maksymalnie 200 tys. zł

Wprowadzony właśnie Fundusz Kompensacyjny ma pozwolić pacjentom i ich bliskim dochodzić rekompensat za błędy medyczne w trybie pozasądowym, w szybkim czasie.

Będzie to możliwe, bo nie będzie konieczności udowadniania winy. Specjalny zespół przy biurze Rzecznika Praw Pacjenta oceni jedynie, czy doszło do błędu medycznego.

Są jednak pewne ograniczenia. Maksymalne odszkodowanie może wynieść 200 tys. zł., a o odszkodowania mogą ubiegać się tylko ci pacjenci, którzy ponieśli szkodę w trakcie leczenia szpitalnego.

W przypadku, gdy w wyniku błędu medycznego dojdzie do śmierci pacjenta, o odszkodowanie mogą wystąpić członkowie jego rodziny.

Wniosek o odszkodowanie

Całą procedurę rozpoczyna złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Takie wnioski przyjmuje biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Ważne jest, że w tym trybie można złożyć wniosek w terminie roku od dnia, w którym wnioskodawca (pacjent lub jego bliski) dowiedział się o zakażeniu biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo od śmierci pacjenta. Termin ten nie może przekroczyć 3 lat.

Opłata za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego wynosi 300 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego wnioskodawcy będzie wynosiła w przypadku:

zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym – do 200 tys. zł;

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – od 2 tys. do 200 tys. zł;

śmierci pacjenta – od 20 tys. do 100 tys. zł.

Fundusz Kompensacyjny został utworzony jako państwowy fundusz celowy.

Zespół przy RPP

Wnioski rozpatrywać będzie Zespół do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zespół ten wyda opinię dotyczącą wystąpienia zdarzenia medycznego i jego skutków. W skład Zespołu będzie wchodziło co najmniej 20 członków, w tym co najmniej 15 lekarzy. Członków zespołu powoływać będzie Rzecznik Praw Pacjenta.

Po tym, jak zespół przygotuje opinię, to Rzecznik Praw Pacjenta wyda decyzję administracyjną w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego. Określi też jego wysokość.

Rzecznik poinformuje też szpital, z którego działalnością wiąże się wniosek, o wypłacie świadczenia kompensacyjnego.

Taka placówka, w której doszło do zdarzenia medycznego, powinna przeanalizować przyczyny tego zdarzenia oraz wdrożyć zalecenia na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.

Jeżeli wnioskodawca nie będzie zadowolony z decyzji Rzecznika, będzie mógł złożyć odwołanie (koszt wniesienia odwołania to 200 zł). Rozpatrzy je specjalna Komisja Odwoławcza do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych przy Rzeczniku Praw Pacjenta.