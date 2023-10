D o przychodni zgłasza się coraz więcej pacjentów, u których rozpoznawany jest COVID-19. Wprawdzie w tej fali objawy są łagodniejsze i przypominają przeziębienie, a pacjenci skarżą się głównie na katar, ale wirus u osób z grup ryzyka nadal może prowadzić do ciężkiego przebiegu choroby i hospitalizacji. Pozostają szczepienia przeciw COVID-19. Większość chętnych na tę formę profilaktyki czeka jednak na preparaty zaktualizowane do nowych wariantów. Kiedy będą dostępne i dla kogo?





Szczepionki przeciwko nowemu wariantowi COVID-19. Od kiedy i dla kogo?

Beata Pieniążek-Osińska

Do przychodni zgłasza się coraz więcej pacjentów, u których rozpoznawany jest COVID-19. Wprawdzie w tej fali objawy są łagodniejsze i przypominają przeziębienie, a pacjenci skarżą się głównie na katar, ale wirus u osób z grup ryzyka nadal może prowadzić do ciężkiego przebiegu choroby i hospitalizacji. Pozostają szczepienia przeciw COVID-19. Większość chętnych na tę formę profilaktyki czeka jednak na preparaty zaktualizowane do nowych wariantów. Kiedy będą dostępne i dla kogo?