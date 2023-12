– Po 30 roku życia astma przeszła w postać ciężką po przeziębieniu. Zaczął się mój mały życiowy dramat. Były wizyty w szpitalu, sterydy dożylne, doustne, które mają skutki uboczne. (...) Lek ratunkowy był moim najlepszym przyjacielem. Zasypiałem i budziłem się z nim w ręku – opowiada o życiu z astmą ciężką Krzysztof. Teraz dostaje leczenie biologiczne w ramach programu lekowego. – Wstaję rano i nie mam inhalatora. Nawet nie wiem, gdzie jest – mówi. Tylko co dziesiąty pacjent z astmą ciężką jest właściwie leczony. Pozostali nadużywają leków objawowych, co prowadzi ich do kolejnych zaostrzeń i innych problemów zdrowotnych.





"Astma przeszła w postać ciężką i zaczął się mój mały życiowy dramat". Tak żyją ci pacjenci

Beata Pieniążek-Osińska

