Objawy ma 4 mln Polaków, a leczonych jest połowa. Efekty braku leczenia są druzgocące

Beata Pieniążek-Osińska

A stma to choroba na całe życie, ale można zachować jego dobrą jakość dzięki prawidłowemu leczeniu. Z ok. 4 mln Polaków z objawami astmy, leczy się tylko 2,2 mln osób. Lekarze, jak i pacjenci mają wciąż wiele do poprawienia w kontrolowaniu tej choroby. Niewłaściwie leczona przechodzi w astmę ciężką.