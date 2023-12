To program, na który czeka wiele par w Polsce. Ma ruszyć od czerwca – budżet to 0,5 mld zł

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem możemy przekazać tę dobrą informację. Kochani, mamy to! Mamy ustawę o In vitro, podpis pana prezydenta no i pieniądze – poinformowała w środę na swojej pierwszej konferencji prasowej nowa Minister Zdrowia Izabela Leszczyna. Kiedy z rządowego programu skorzystają pierwsze pary?

Pierwszą konferencję w roli Ministra Zdrowia Izabela Leszczyna poświęciła rządowemu programowi In vitro. Ma ruszyć od 1 czerwca 2024 r. Twitter MZ.

– We wtorek Rada Ministrów przyjęła budżet państwa na rok 2024 i w rezerwie celowej, której dysponentem jest Minister Zdrowia, mamy zapisane 500 mln złotych na leczenie niepłodności procedurą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli procedurą In vitro - poinformowała Izabela Leszczyna.

Przekazała ponadto, że powoła zespół, który opracuje program leczenia niepłodności metodą In vitro. W skład zespołu wejść mają eksperci, m.in. ginekolodzy, embriolodzy, psychologowie. Minister Izabela Leszczyna mówiła też o "stałym kontakcie" z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii.

Jednocześnie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji trafił już wniosek o wycenę procedury.

– Z programem będziemy gotowi na pewno na wiosnę po to, żeby, tak jak zapowiedział pan premier, 1 czerwca mogła ruszyć ta dobra maszyna, żeby ci wszyscy, którzy chcą być matkami i ojcami i nie mogą w sposób naturalny, żeby mogli korzystać z procedury in vitro finansowanej z budżetu państwa – zapewniała Izabela Leszczyna.

Prezent na Dzień Dziecka

W konferencji wzięła udział Małgorzata Rozenek- Majdan, która sama korzystała z metody in vitro i od lat angażuje się w pomoc parom, które walczą z niepłodnością. Brała także udział z Koalicją Obywatelską w pracach nad obywatelskim projektem ustawy o finansowaniu in vitro z budżetu.

– Stało się. To się dzieje, to już nie tylko przegłosowana ustawa i ustawa podpisana przez prezydenta, ale ustawa, która 1 czerwca wejdzie w życie. Chyba lepszego prezentu na Dzień Dziecka nie można sobie wyobrazić – mówiła celebrytka i mama trzech synów.

Jak dodała, z tej ustawy wynikać będzie coś pięknego, bo odmieni się los przyszłych rodzin.

– Od 1 czerwca pary będą mogły ubiegać się o sfinansowane leczenie, a my zaczniemy liczyć ciąże – mówiła, nie kryjąc entuzjazmu. Według Małgorzaty Rozenek-Majdan oznacza to bardzo szczęśliwy czas w polskich rodzinach.

Program przywróci finansowanie in vitro

Z kolei posłanka KO Agnieszka Pomaska przypomniała, że ustawa "Tak dla In vitro" to projekt obywatelski, pod którym podpisało się pół miliona obywateli.

– To jest projekt, na który czekają Polacy mający problemy z płodnością. To np. pacjentki onkologiczne, dla których to często jedyna szansa, by mieć dziecko. To projekt przywracający godność rodzicom i dzieciom, które przyszły na świat dzięki metodzie in vitro – zaznaczyła Agnieszka Pomaska.

Jak dodała, "dziś każdy w Polsce, niezależnie od zasobności portfela będzie mógł starać się o to, aby być rodzicem".

W konferencji wzięła udział także wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. Z powodu infekcji gardła nie mogła mówić, ale miała wydrukowane na kartkach swój przekaz dotyczący uruchomienia ponownie rządowego programu.

"In vitro to nadzieja i szczęście. Rodzicielstwo nie zawsze jest na wyciągnięcie ręki. Często droga do upragnionego macierzyństwa jest długa i kosztowna" - przypomniała. Ustawa określa, że minimalna wysokość środków przeznaczonych rocznie na in vitro to nie mniej niż 500 mln zł. I taką właśnie kwotę zarezerwowano na ten cel w projekcie przyszłorocznego budżetu, który we wtorek przyjął nowy rząd.