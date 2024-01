Nowy wariant koronawirusa już krąży po świecie. Oto nowe nietypowe objawy

Koronawirus nie daje o sobie zapomnieć. Nowy wariant genetyczny SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się na świecie. Co istotne przy zakażeniu nowym wariantem oprócz typowych objawów COVID-19 jak katar, kaszel czy ból gardła pojawiają się też nowe nieopisywane wcześniej symptomy. Oto co może być objawem zakażenia wariantem JN.1.

Nowy wariant koronawirusa przynosi też nowe nieopisywane wcześniej objawy. Zobacz, na co zwracać uwagę. PIOTR DZIURMAN/ REPORTER/ East News

Wirusy krążą i mutują, a wśród nich wciąż jest SARS-CoV-2, który wciąż jest groźny, pomimo tego, że stan zagrożenia epidemicznego już dawno odwołano. Od niedawna w Polsce dostępna jest zaktualizowana szczepionka na COVID-19, ale na świecie rozprzestrzenia się kolejny wariant genetyczny SARS-CoV-2. Na razie przyniósł wzrost liczby zakażeń w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, ale dotarł również do Indii.

Nowy wariant koronawirusa zaskakuje, ponieważ oprócz znanych dotąd typowych objawów przypominających przeziębienie czy zakażenie górnych dróg oddechowych, jak katar, kaszel, ból gardła, gorączka, daje też nowe nieoczekiwane objawy, których wcześniej nigdy nie opisywano i nie wiązano z SARS-CoV-2.

Dr hab. n. med. Tomasz Dzieciątkowski – wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przypomina, że nowy wariant genetyczny SARS-CoV-2 wykryto na przełomie listopada i grudnia poprzedniego roku, gdy spowodował on wzrost liczby zakażeń na terenie USA i Zjednoczonego Królestwa.

Jednak jak dodaje w najnowszym poście na Facebooku, "wariant ten obdarzony, póki co wyłącznie literowym kodem JN.1, dotarł ostatnio również do Indii, gdzie stwierdzono iż ponad 170 osób zostało dotkniętych tym wirusem.

Nowe niezgłaszane wcześniej objawy

"Co ważne, do spektrum objawów zakażenia nowym wariantem SARS-CoV-2 oprócz symptomów ze strony górnych dróg oddechowych (katar, kaszel, ból gardła) dołączyły także nowe, nieopisywane wcześniej" - zwraca uwagę ekspert.

Jak wyjaśnia, chodzi tu o uczucie lęku oraz problemy ze snem, które są obecnie po raz pierwszy uważane za objawy COVID-19. Te objawy zgłasza nawet co dziesiąty zakażony nowym wariantem koronawirusa.

Jak na razie nie jest jeszcze dokładnie znane podłoże tych objawów.

Ekspert odwołuje się do artykułu na stronie dailymail.com.

Artykuł zaś mówi o odgałęzienie omikronu o nazwie JN.1, który stanowi obecnie już około 44 procent przypadków Covid-19 krążących w USA, w porównaniu z zaledwie 21 procent dwa tygodnie temu.

Badanie prowadzone w Wielkiej Brytanii pokazują, że lęk i problemy ze snem to nowe symptomy, a jednocześnie powszechne wcześniej objawy COVID-19, jak utrata zmysłu smaku czy węchu nie są już zgłaszane tak często, jak kiedyś.

Na szczęście mimo wzrostu zakażeń i zachorowań z powodu nowego wariantu koronawirusa w USA wskaźniki hospitalizacji są nadal znacznie niższe niż obserwowane o tej porze w zeszłym roku.

W Polsce nie mamy dokładnych danych o zakażeniach COVID-19 (o liczbie chorych i wariantach), bo poprzedni rząd (PiS) zdecydował o przerwaniu powszechnego testowania i wykonywaniu testów genetycznych. Obecnie lekarze POZ kierują pacjentów z objawami na szybki test kasetkowy w kierunku COVID-19, RSV oraz grypy. Jednak nawet gdy wykaże on zakażenie koronawirusem, nie daje informacji o jego wariancie.

Lekarze nadal uważają, że najważniejsza w walce z koronawirusem jest profilaktyka, czyli częste mycie rąk i izolacja podczas choroby, a także noszenie maseczek w miejscach publicznych. Do tego lekarze niezmiennie zachęcają do tego, by przyjmować szczepienia ochronne przeciwko grypie i COVID-19.