Ściągawka z badań profilaktycznych w jednym miejscu. NFZ stanął na wysokości zadania

Beata Pieniążek-Osińska

S łyszysz często, że profilaktyka zdrowia jest ważna, że trzeba się badać, aby wykryć odpowiednio wcześniej ewentualne choroby. "Wreszcie pójdę do lekarza i się przebadam" - to jedno z głównych postanowień na Nowy Rok. Jednak gdy już chcesz się przebadać, to okazuje się, że nie wiesz, jak się do tego zabrać; jakie badania najlepiej wykonać i jak często sprawdzać stan swojego zdrowia?. Teraz możesz skorzystać ze "ściągawki" - kalendarza badań, który przygotował Narodowy Fundusz Zdrowia.