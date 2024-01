WUM idzie na rekord. 6 wątrób, 7 nerek, serce, płuca, trzustka. Tyle przeszczepów w 24 godziny

Ile przeszczepów organów można wykonać w ciągu doby? 6 wątrób, 7 nerek, serce, płuca i trzustka oraz 15 pacjentów, którzy zyskali szansę na nowe życie. To niezwykłe osiągnięcie transplantologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM

Niecodzienna kumulacja i bardzo pracowita doba w UCK WUM. 15 pacjentów zyskało nowe organy po transplantacji. WUM

To była jedna z najbardziej intensywnych dób w pracy tansplantologów z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Nowy rok rozpoczęli od pójścia na rekord, bo w ciągu 24 godzin przeprowadzili w sumie kilkanaście przeszczepień. Do tej wyjątkowej kumulacji doszło 5 stycznia 2024 r. To niezwykłe i rzadkie osiągnięcie.

W sumie w ciągu tej rekordowej doby w klinikach WUM przeszczepiono: 6 wątrób, 7 nerek, serce, płuca i trzustkę! Piętnastu pacjentów dostało szansę na nowe życie - jeden z nich otrzymał dwa narządy (nerkę i trzustkę).

Wśród biorców było roczne dziecko, które potrzebowało przeszczepu serca. – Na pierwsze pobranie narządu pojechaliśmy w nocy z 4 na 5 stycznia. A ostatnia transplantacja zakończyła się w sobotę rano – relacjonuje Krzysztof Zając koordynator transplantacyjny UCK WUM i koordynator Poltransplantu dla województwa mazowieckiego.

Pacjenci z szansą na nowe życie

Na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby stwierdzić, czy wszystkie wykonane w ostatni piątek przeszczepienia się udały. Stan pacjentów po takich operacjach zależy od wielu czynników.

Jednak medycy dokładają wszelkich starań, by chorzy jak najszybciej wrócili do zdrowia.

Wyzwanie organizacyjne i logistyczne

– Było to ogromne wyzwanie organizacyjne. Cały blok operacyjny w CSK UCK WUM i w DSK UCK WUM były w pełnej gotowości. Przeszczepienia przeprowadzono również w SKDJ UCK WUM. Zespoły transplantacyjne pracowały przez wiele godzin. W pewnym momencie operacje odbywały się na 10 salach równolegle – relacjonuje Krzysztof Zając.

Jak dodaje, nad tym, aby te transplantacje mogły się odbyć, pracowało w sumie ponad 180 osób.

Przyznaje, że w takiej sytuacji większość ośrodków transplantacyjnych odmawia przeprowadzenia zabiegu, bo nie mają takich zasobów ludzkich i logistycznych.

To jednak oznacza, że jakiś dostępny narząd nie zostanie wykorzystany, a pacjent, który czeka z kolejce na transplantację, może nie doczekać na kolejną szansę. To, co niemożliwe gdzie indziej, udało się jednak w UCK WUM.

Transplantacje w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przeprowadzili specjaliści z:

Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej, którą kieruje prof. Zbigniew Gałązka

Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii, którą kieruje prof. Mariusz Kuśmierczyk

Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, którą kieruje prof. Michał Grąt

Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, którą kieruje prof. Maciej Kosieradzki

UCK WUM, jak pisze sam o sobie, jest największym ośrodkiem transplantacyjnym w Polsce.

To właśnie tu przeprowadza się ok. 1/3 przeszczepień narządów unaczynionych w skali kraju.

Pozostaje pogratulować wszystkim, którzy pracowali w tej dobie przy tych kilkunastu przeszczepach.