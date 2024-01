Wygląd dłoni i paznokci może świadczyć o chorobach. Ekspertka wyjaśnia, jak je rozpoznać

Dłoń prawdę ci powie - tak można sparafrazować przysłowie, bo wygląd dłoni i paznokci może sygnalizować pewne choroby. Charakterystyczne zmiany na skórze dłoni czy płytce paznokcia to dla wnikliwego lekarza wskazówka, aby zdiagnozować pacjenta pod kątem konkretnych schorzeń. Zobacz jakie choroby można "wyczytać" z wyglądu dłoni.

Dr n. med. Luiza Napiórkowska, lekarz endokrynolog, diabetolog oraz lekarz chorób wewnętrznych, która prowadzi bloga "Okiem Doktor Luizy", właśnie dłoniom poświeciła ostatni wpis na swoim koncie w mediach społecznościowych, bo opowiadała o tym problemie w jednym z programów śniadaniowych.

Jak przyznaje, zawsze ogląda ręce pacjenta, który przychodzi do niej na konsultację. "To, jak wyglądają dłonie pacjenta – skóra, paznokcie – jest w pracy endokrynologa stałym elementem badania przedmiotowego. Czasami już po uścisku dłoni na powitanie mogę wyczuć, w jakiej kondycji jest skóra rąk, co może być później wskazówką w diagnozie i terapii pacjenta" - wyjaśnia lekarka.

Czy wygląd dłoni i paznokci może uwidaczniać pewne choroby czy niedobory?

"Oczywiśnie - tak!" - potwierdza i dodaje, że "bardzo często jest przyczynkiem do wykonania dalszych badań, np. laboratoryjnych".

Jakie więc choroby mogą być widoczne jak na dłoni"?

Palce pałeczkowate

Dr Luiza podaje przykład palców pałeczkowatych, gdy paznokcie są mocno zaokrąglone, niczym szkiełko starego zegarka.

"(...) mogą świadczyć m.in. o chorobach układu oddechowego, pokarmowego, chorobach endokrynologicznych, a także np. hiperwitaminozie witaminy A czy zatruciu organizmu, np. narkotykami, alkoholem czy metalami ciężkimi" - wylicza ekspertka.

Bruzdy i plamki na paznokciach

Z kolei podłużne bruzdy na paznokciach - jak wyjaśnia lekarka - "mogą odzwierciedlać odwodnienie organizmu czy niedobór składników mineralnych". Jak dodaje, zwykle nie są jednak oznaką poważnych chorób, ale efektem starzenia się płytki paznokcia.

Natomiast poprzeczne bruzdy na paznokciach mogą sygnalizować m.in. bielactwo czy choroby układu sercowo-naczyniowego, ale mogą też wynikać z nadużywania zmywacza do paznokci, detergentów czy długiego moczenia rąk.

Uważać należy na białe plamki na paznokciach (leukonychia, czyli bielactwo paznokci), które zazwyczaj wymagają dalszej diagnostyki. A to dlatego, że mogą świadczyć o rozwijających się chorobach nerek czy wątroby.

"Pamiętajmy więc, by zwracać uwagę na swoje dłonie i paznokcie. Duża część zmian jest niegroźna i mija z czasem, niektóre mogą być wynikiem urazu, ale są i takie, które są pewnym sygnałem o stanie zdrowia i które należy skonsultować z lekarzem" - radzi lekarka.