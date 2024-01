Amatorów morsowania nie brakuje, a jak wpływa na zdrowie? Dietetyk wsadził kij w mrowisko

"Udowodniono, że kontakty społeczne i dobre relacje w grupie wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. Znam kilka osób morsujących i są to osoby, które w tym środowisku czują się bardzo dobrze, mają wspólne tematy do rozmowy, spędzają czas na powietrzu, poddają ciało ekspozycji na światło dzienne, etc. Przed kąpielą robią rozgrzewkę różnymi ćwiczeniami, trochę się pomoczą, wyjdą, pośmieją i mają o czym pogadać. To by było na tyle. Jeśli ktoś zmieni sposób spędzania wolnego czasu z siedzenia na aktywność w miłym dla siebie towarzystwie, to wyjdzie mu to na zdrowie. Nordic Walking, Zumba, CrossFit, piesze wycieczki, zabawy w survival, osiedlowa liga piłki nożnej czy siatkowej, etc. W tym chyba cała tajemnica".