Toksyczna kultura dietetyczna w Polsce? Większość prób bycia na diecie kończy się porażką

Beata Pieniążek-Osińska

W iększość Polaków ma za sobą próby pozbycia się zbędnych kilogramów. Wielu podejmowało te próby więcej niż raz w ciągu ostatnich pięciu lat. Co więcej, desperacja popycha nas do ekstremalnych środków, a presja społeczna i sprzeczne komunikaty na temat zdrowego odżywiania i diety dolewają oliwy do ognia, często obniżając poczucie wartości. Czy istnieje wyjście z tego labiryntu niepowodzeń i stresu? Czy istnieje "dieta idealna"?