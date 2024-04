Jakie diety stosują Polacy? Niektórzy przy wyborze kierują się głównie... modą

Diety stają się coraz ważniejsze i popularniejsze w naszym codziennym życiu. Jesteśmy bombardowani zaleceniami ekspertów dietetycznych czy influencerów. Pod presją coraz częściej przechodzimy na dietę. Zwłaszcza wiosna sprzyja postanowieniom, że zaczniemy się więcej ruszać, ale też zdrowiej jeść. Po jakie diety sięgamy najchętniej i dlaczego?

Decydując się na dietę kierujemy się również modą, czyli tym, jaka dieta jest obecnie najpopularniejsza. Phanie/ East News.

Post przerywany, dieta wegetariańska, dieta keto, dieta bezglutenowa... można tak długo wylicza, przytaczając nazwy najróżniejszych diet, na które decyduje się coraz więcej osób.

Eksperci w social mediach przekonuje do ich zbawiennych właściwości. Jesteśmy także bombardowani kolejnymi filmami w popularnych serwisach streamingowych, które pokazują, jak zmiana diety może zmienić nasze samopoczucie, wydolność sportową czy długość i komfort życia. Dlatego właśnie tak wielu z nas próbuje co jakiś czas różnych diet.

Z pewnością zdrowe odżywianie to inwestycja w nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Jednak trzeba robić to z głową, a nierzadko w porozumieniu ze swoim lekarzem.

Jedna trzecia na dietach

Już co trzeci Polak (30 proc.) przyznaje, że był na jednej lub dwóch dietach w ciągu ostatnich dwóch lat, a co dziesiąta osoba próbowała w tym czasie ponad trzech różnych diet.

Do najczęściej wybieranych diet - jak wynika z badania "Zwyczaje żywieniowe Polaków" przeprowadzonego dla Glovo - należą post przerywany, dieta wegetariańska, diety głodówkowe oraz keto – kolejno 23 proc., 22 proc., 22 proc. i 21 proc.

Mniej popularne są diety: wegańska (11 proc.) czy bezglutenowa (17 proc.).

Dlaczego decydujemy się na dietę? Główną motywacją do rozpoczęcia diety są powody zdrowotne. Na drugim miejscu jest chęć schudnięcia. Co ważne, więcej osób stawia na odpowiedzialne tempo odchudzania.

Zmiany w koszyku z jedzeniem

Wyniki tych badań to nie puste deklaracje wynikające z chęci pochwalenia się, że dba się o zdrowie i sylwetkę. Odpowiedzi dotyczące bycia na diecie potwierdza bowiem zmiana w koszykach spożywczych Polaków.

W ciągu ostatniego roku w Glovo - według informacji firmy - dwukrotnie zwiększyła się liczba zamówień potraw wege, o 60 proc. wzrosła popularność sałatek, a o 38 proc. cała kategoria "healthy".

Coraz częściej też Polacy korzystają z aplikacji do zamawiania jedzenia, bo te - jak twierdzą - pomagają w utrzymaniu diety, oszczędzają czas i ułatwiają dopasowanie posiłków.

Dlaczego dieta?

Co ciekawe, według deklaracji decydujemy się na dietę głównie dla zdrowia i szczupłej sylwetki. Coraz częściej w odpowiedzialny sposób.

O ile zdrowie i pragnienie idealnej figury są głównymi czynnikami motywującymi nas do przejścia na dietę, to aż 43 proc. osób, które stosują dietę, bo chcą schudnąć, deklaruje jednocześnie, że chcą to zrobić w odpowiednim tempie.

Nie brakuje nadal tych, którzy chcieliby dzięki diecie po prostu szybko schudnąć (33 proc.).

Co piąty badany wskazuje na chęć urozmaicenia swojej diety, co może wskazywać na rosnącą świadomość wpływu takiego sposobu odżywania na nasze zdrowie. Znaczenie zdrowia, jako motywatora do przejścia na dietę rośnie wraz z wiekiem - od 30 proc. dla osób 18-24 lat, do 82 proc. wśród osób powyżej 65. roku życia.

Co ciekawe, istotnym elementem przy wyborze diety jest moda. Wskazuje ją aż 39 proc. osób w przypadku diety keto i 33 proc. w poście przerywanym. W obu przypadkach moda jest ważniejsza niż smak diety.

Na czym dokładnie polegają najpopularniejsze diety?

Post przerywany

Post przerywany (intermittent fasting) to metoda odżywiania się, która zakłada cykliczne okresy jedzenia i postu.

Podstawową ideą tej diety jest kontrolowanie czasu, w którym spożywane są posiłki, zamiast skupiania się na ilości spożywanych kalorii.

Istnieje kilka różnych podejść do postu przerywanego, ale wspólnym elementem jest ustalony okres, w którym spożywa się posiłki, a następnie czas, w którym się pości. Jedną z najpopularniejszych metod postu przerywanego jest Metoda 16/8, która polega na ograniczeniu okna czasowego, w którym się je, do 8 godzin, a następnie utrzymaniu 16-godzinnego postu.

Dieta wegetariańska

Dieta wegetariańska to styl żywienia, w którym wyklucza się spożycie mięsa i ryb. Osoby praktykujące dietę wegetariańską opierają swój jadłospis na produktach roślinnych, takich jak warzywa, owoce, ziarna, orzechy, nasiona, rośliny strączkowe i produkty zbożowe oraz wykluczają produkty mięsne, w tym czerwone mięso, drób i ryby.

Dieta keto

Dieta ketogeniczna, znana również jako dieta keto, to plan żywieniowy charakteryzujący się bardzo niskim spożyciem węglowodanów, umiarkowanym spożyciem białka i wysokim spożyciem tłuszczów. Głównym celem diety keto jest wprowadzenie organizmu w stan nazywany ketozą, gdzie ciało zaczyna używać ketonów jako głównego źródła energii, zamiast glukozy pochodzącej z węglowodanów.

Dieta z głową

Co istotne, podczas wyboru diety należy dostosować ją do swoich indywidualnych potrzeb i celów oraz stanu zdrowia, starając się wprowadzić różnorodność w spożywanych produktach. Zawsze warto też skonsultować się z dietetykiem.

Przy każdej diecie należy też pamiętać o regularnym piciu wody.