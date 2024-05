Opinia musi być wiarygodna, ale najpierw trzeba ją wystawić. Tak Polacy szukają zaufanego lekarza

Dokonując ważnych wyborów, potrzebujemy wiarygodnego wsparcia. A w takiej sytuacji niewątpliwie znajdujemy się, gdy szukamy odpowiedniego dla siebie lekarza. W końcu to jemu powierzamy to, co dla wielu z nas najcenniejsze – zdrowie. Co może nam pomóc w trafieniu do dobrego specjalisty? Są na ten temat badania, a my pytamy o to Polaków.

Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów o to, skąd czerpią wiedzę, do jakiego lekarza warto się udać, i czy po wizycie w gabinecie lekarskim wystawiają opinię. Takie oceny zbiera i publikuje popularny serwis Znanylekarz.pl. Patty Brito / Unsplash

O tym, jak duże znaczenie ma wybór właściwego lekarza, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Opieka ze strony doświadczonego, kompetentnego i empatycznego specjalisty od zdrowia zwiększa prawdopodobieństwo postawienia trafnej diagnozy i wdrożenia stosownego leczenia. To z kolei zapobiega rozwojowi choroby i powikłaniom.

Skoro na szali leży nasze zdrowie i związany z nim komfort codziennego życia, to podjęcie decyzji dotykających tak kluczowych kwestii powinno być przemyślane i oparte na solidnych przesłankach. Mówiąc wprost, pójście do pierwszego lepszego lekarza nie wydaje się najlepszą strategią zadbania o swój dobrostan. A niekiedy może tylko pogorszyć sytuację.

Oczywiście, życie pisze różne scenariusze i problem zdrowotny może być na tyle naglący, że konsultacja z lekarzem, który jest akurat dostępny i można się szybko do niego zapisać, będzie koniecznością. Na ogół jednak istnieje możliwość przeprowadzenia dokładniejszego "researchu" na temat kompetencji lekarzy i ich podejścia do pacjentów.

Weryfikacja rzetelnych lekarzy nie będzie skuteczna bez dostępu do wiarygodnych źródeł informacji o pracownikach systemu opieki zdrowotnej. Skąd je czerpać? Pewien wgląd w to, jak Polacy szukają najlepszego lekarza dla siebie albo kogoś z rodziny, daje ostatnia odsłona (z 2022 roku) "Raportu zaufania" opublikowanego przez serwis Znanylekarz.pl.

Z badania opracowanego na podstawie niemal 400 000 komentarzy o lekarzach zamieszczonych w portalu w 2022 r. wynika, że 63 proc. ankietowanych decyduje o wyborze profesjonalistów na podstawie opinii. 71 proc. badanych ma przekonanie, że opinie innych pacjentów o lekarzach są przydatne w procesie dbania o własne zdrowie.

Temat pozyskiwania informacji o jakości usług medycznych w Polsce zainspirował nas do przeprowadzenia sondy wśród warszawiaków. Zapytaliśmy przypadkowych przechodniów o to, skąd czerpią wiedzę, do jakiego lekarza warto się udać, i czy po wizycie w gabinecie lekarskim wystawiają opinię, a jeśli tak, to czy chętniej pozytywną, czy negatywną.

Zasadniczo respondentów, którzy zgodzili się wypowiedzieć do naszej kamery, można podzielić na dwie grupy różniące się sposobem szukania dla siebie lub bliskich odpowiedniego lekarza. Jedna kieruje się rekomendacjami członków rodziny, przyjaciół i znajomych. Druga z kolei sugeruje się opiniami dostępnymi w internecie.

Na pytanie, czy po wizycie u lekarza dzielą się opinią, nasi rozmówcy podzielili się pół na pół. Ci, którzy zamieszczają w sieci komentarze o medykach, argumentowali to tym, że tego rodzaju treści mogą przydać się innym. Co ciekawe, niektórzy twierdzili, że wolą wystawiać opinie pozytywne, żeby nikomu nie szkodzić. Jednocześnie wielu podkreślało, że inni mają raczej tendencję do wystawiania negatywnych komentarzy w internecie.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem tych, którzy uważają, że należy pisać słowa zarówno pochwalne, jak i krytyczne. Bo tylko wtedy cała idea oceniania lekarzy i innych specjalistów za pomocą nowoczesnych platform internetowych nabiera sensu. W dyskusji o zasadności wystawiania opinii w sieci nie da się pozostawić bez odpowiedzi pytania, czy i jak bardzo można takim opiniom ufać tzn. uznawać, że faktycznie oddają one rzeczywistość.

Nie da się ukryć, że ludzie piszą różne rzeczy w internecie. Natomiast każda szanująca się platforma do umawiania wizyt u specjalistów branży medycznej, a następnie zbierająca i publikująca opinie o tychże musi dbać o budowanie zaufania swoich użytkowników do tych treści. Do odpowiedzialności za ich weryfikację poczuwa się m.in. serwis Znanylekarz.pl.

Stojący na czele portalu Piotr Radecki przekonuje, że ich platforma weryfikuje każdą z ponad tysiąca codziennie pojawiających się opinii. – Realizujemy szereg działań mających na celu potwierdzenie autentyczności wszystkich zgromadzonych opinii. Wykorzystujemy zaawansowany algorytm pozwalający wykrywać opinie, których wiarygodność może budzić wątpliwości – dodaje Konrad Kniaź, Head of Patients w Znanylekarz.pl.

Analiza mająca na celu wykrycia wzorca fałszywej opinii obejmuje sprawdzenie m.in. aktywności użytkownika na stronie, adresów IP czy trendów dotyczących liczby dodawanych opinii. Stosowanie tych narzędzi wspartych sztuczną inteligencją i pracą wykwalifikowanego zespołu konsultantów przynosi oczekiwane rezultaty. Jak wynika z "Raportu zaufania" z 2022 roku, aż 8 na 10 użytkowników Znanylekarz.pl ufa opiniom innych pacjentów.

Na popularnym portalu można już znaleźć opinie o niemal 60 000 lekarzy i specjalistów. To zatem wielka odpowiedzialność, by ich wizerunek był budowany zgodnie z rzeczywistymi doświadczeniami pacjentów. Opinie mogą być pozytywne lub negatywne, ale najważniejsze jest to, by były one wiarygodne i merytoryczne. Taka filozofia rozwoju platformy daje bowiem najlepszym szansę wyróżnienia się, a tym gorszym możliwość poprawy.