Portal ZnanyLekarz. Poznaj zasady pisania wartościowych opinii o lekarzach

Wybierając lekarza i specjalistę, kierujemy się przede wszystkim kompetencjami. Jednak – gdy wybór jest większy – szukamy osoby, z którą łatwo będzie nawiązać nić porozumienia, która wykazuje się empatią czy… poczuciem humoru. Każdy pacjent ma inne potrzeby i inne oczekiwania. Niektórzy lubią, gdy specjalista zadaje wiele pytań, inni docenią sprawny i szybki przebieg wizyty. Dlatego tak ważne i przydatne przed wizytą są opinie innych osób.

Ponad 70 proc. użytkowników portalu ZnanyLekarz deklaruje, że opinie innych pacjentów na temat lekarzy i specjalistów są przydatne. Jak napisać wartościową opinię? Materiały prasowe / Znanylekarz

Czy tylko "5 gwiazdek"?

Ponad 70 proc. użytkowników portalu ZnanyLekarz deklaruje, że opinie innych pacjentów na temat lekarzy i specjalistów są przydatne. Co ciekawe, pojedyncze negatywne opinie wcale nie wpływają negatywne na wizerunek lekarza!

Wręcz przeciwnie – jak pokazują analizy danych w serwisie, ponad 60 proc. wizyt jest umawianych do lekarzy posiadających co najmniej 1 negatywną opinię. Profil takiego lekarza jest bardziej wiarygodny, a świadomy czytelnik jest w stanie odpowiednio wyważyć wpisy.

Ważniejsza od oceny punktowej, która prezentowana jest jako średnia wszystkich opinii z ostatnich 4 lat, okazuje się liczba opinii – im większa, tym wyżej oceniana jest wiarygodność specjalisty. Bardzo ważna jest także sama treść komentarzy oraz to, czy specjalista zamieszcza odpowiedzi na opinie.

Jak napisać wartościową opinię?

Pisząc opinie, warto mieć na uwadze 3 kluczowe punkty, które decydują o tym, czy opinia będzie mogła być opublikowana:

• Opis własnych doświadczeń

Portal ZnanyLekarz akceptuje tylko opinie osób, które rzeczywiście miały kontakt (osobiście lub on-line) z ocenianym specjalistą, wyjątkiem jest sytuacja, gdy rodzice publikują opinię dotyczącą konsultacji, w której uczestniczyli z dzieckiem, lub gdy komentarz pisze prawny opiekun lub prawna opiekunka osoby, która nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie.

• Szacunek

Publikowane są wyłącznie te opinie, które zostały napisane z zachowaniem szacunku do drugiej osoby – nie ma zgody na sformułowania ironiczne, wulgarne, obraźliwe czy przesycone nienawiścią.

• Sprawiedliwe traktowanie

Portal ZnanyLekarz.pl nie dopuszcza opinii, które naruszają dobra osobiste lekarza, podważają zdobyte wykształcenie, czy zawierają niepoparte prawomocnym wyrokiem sądu oskarżenia o poważne zaniedbania lub błąd lekarski, nie zostaną opublikowane.

Przykładowe aspekty, na które warto zwrócić uwagę, pisząc opinię:

Kwestie techniczne: czy wizyta przebiegła zgodnie z planem, czy rozpoczęła się punktualnie.

Komunikacja przed wizytą: czy wszystkie informacje o planowanym przebiegu wizyty zostały przedstawione w jasny sposób? Czy termin i miejsce wizyty były jasno ustalone? Czy lekarz lub placówka wysyła przypomnienie o wizycie? Czy kontakt z lekarzem lub placówką przebiegał bez problemów?

Przebieg konsultacji: czy specjalista wykazał się empatią i cierpliwością? Czy poświęcił czas na zrozumienie problemu pacjenta i czy używał zrozumiałego języka?

Wytyczne po wizycie: czy wskazówki dotyczące dalszego postępowania zostały jasno przedstawione?

Inne kwestie: dojazd do gabinetu, atmosfera w placówce, wygląd gabinetu etc.

O czym nie pisać?

Opinie na ZnanyLekarz mogą być opublikowane anonimowo – oznacza to, że osoby czytające opinię (w tym lekarz lub specjalista, którego opinia dotyczy) nie mogą zidentyfikować osoby, która opinię wystawiła. Dostęp do tych danych – i tym samym możliwość weryfikacji prawdziwości opinii – ma jedynie administrator strony.

Mając to na uwadze, warto w szczególny sposób zadbać o to, żeby w treści opinii nie podawać danych wrażliwych: takich, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji autora opinii, danych kontaktowych, dokumentacji medycznej etc.

Warto zwrócić uwagę także na to, żeby unikać skomplikowanego języka, niejasnych sformułowań czy nieprecyzyjnych określeń.

(D)oceń swojego lekarza

Nigdy nie wiadomo kiedy możemy potrzebować dobrego lekarza lub specjalisty. A jeśli taka sytuacja się zdarzy – rzetelne i wiarygodne opinie innych na pewno pomogą w podjęciu najlepszej decyzji o tym, do kogo się udać. Głos pacjenta – opinia wystawiona po wizycie – może pomóc innym osobom w uzyskaniu niezbędnej pomocy!

Wystawiając lekarzowi czy specjaliście opinie, warto opisać wszystko, co potencjalnie sami chcielibyśmy wiedzieć przed wizytą.

Aż 40 proc. lekarzy i specjalistów korzystających z portalu ZnanyLekarz zwraca uwagę na to, że chcieliby mieć więcej opinii na swoich profilach. Jednocześnie tylko niewielki procent aktywnie prosi o wystawienie komentarza. Okazuje się, że opinia może być nie tylko cennym źródłem informacji dla innych pacjentów, ale też miłym prezentem i gestem docenienia dla specjalisty!