Pieluchomajtki z sensorem, AI i roboty przy operacjach. To cyfrowa rewolucja w wyrobach medycznych

Beata Pieniążek-Osińska

Możemy mówić o cyfrowej rewolucji w wyrobach medycznych. Obecnie już co czwarty z różnego rodzaju wyrobów medycznych jest cyfrowy. To m.in. pieluchomajtki z sensorem, aplikacje oparte na sztucznej inteligencji czy roboty wykorzystywane przy operacjach. W Europejskim Urzędzie Patentowym co 30 minut jest zgłaszany jeden patent. W 2023 r. trzy wiodące dziedziny techniki wśród zgłoszeń patentowych do EPO to komunikacja cyfrowa, technologia medyczna i technologia komputerowa. Czy i my mamy szanse skorzystać z cyfrowych wyrobów medycznych?