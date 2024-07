Chorujesz, a twój oddech wspierają te urządzenia? Możesz dostać 100 zł miesięcznie na prąd

Od lipca, po "odmrożeniu" cen prądu, wszyscy zapłacimy większe rachunki. Rosnące koszty martwią każdego. Jednak są szczególnym obciążeniem dla pacjentów, których oddech na co dzień wspomagają specjalne urządzenia zużywające sporo prądu. Dla tych osób będzie specjalne dofinansowanie. Dostaną 100 zł miesięcznie.

Oto, którzy pacjenci dostaną z PFRON dofinansowanie do kosztów prądu, który zużywają specjalistyczne urządzenia ratujące życie. Bartlomiej Magierowski/ East News

Od 2022 roku ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorców, samorządów i odbiorców wrażliwych są zamrożone. Niestety od lipca nadeszło "odmrożenie" tych cen, a więc rachunki za prąd wzrosną.

Już teraz przychodzące prognozy pokazują nawet dwukrotny wzrost kwot, jakie będziemy płacić co miesiąc za zużycie prądu w drugiej połowie roku. Rząd szykuje różnego rodzaju "osłony" i dofinansowania dla tych, w których podwyżki cen prądu uderzą najbardziej. Chodzi o bon energetyczny.

Na specjalne dofinansowanie będą mogli liczyć od lipca także niektórzy pacjenci wymagający specjalistycznych urządzeń. Chodzi o osoby z niepełnosprawnością, korzystające z koncentratorów tlenu lub respiratorów.

Urządzenia te są niezbędne, aby wspierać na co dzień oddech, a tym samym ratować życie, ale zużywają dużo prądu. Stąd możliwość otrzymania dofinansowania od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób z Niepełnosprawnościami właśnie poinformowało, kto i na jakich warunkach będzie mógł otrzymać co miesiąc refundację kosztów energii elektrycznej z PFRON.

Dopłata co miesiąc do kosztów prądu

Dopłaty do kosztów prądu to inicjatywa Łukasza Krasonia, pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnością. Jak podało biuro, to jego autorski program kierowany do osób w terapii tlenem lub respiratorem.

"Respiratory, a w szczególności koncentratory tlenu, zużywają dużo prądu, przez co osoby będące na domowej wentylacji ograniczają leczenie, aby zmniejszyć rachunki. To odbija się na ich zdrowiu i często w konsekwencji prowadzi do większych kosztów hospitalizacji itd." - podkreśla biuro.

Program ma objąć w sumie ok. 20 tys. pacjentów, a środki na jego sfinansowanie pochodzą z PFRON.

Kto i jak skorzysta z dodatku?

"Każda osoba z niepełnosprawnością korzystająca z koncentratora tlenu lub respiratora (kod NFZ świadczenia) będzie mogła otrzymać refundację pieniężną za zużyty prąd. Refundacja wyniesie 100 zł miesięcznie" - informuje biuro.

Co istotne, wnioski będzie można składać raz na kwartał za minione już miesiące drogą elektroniczną przez system SOW.

Jak zapewnia urząd, procedura jest bardzo uproszczona i będzie oparta "na prostym sprawdzeniu rejestrów NFZ usługi wentylacji domowej".

W sumie na dopłaty do kosztów prądu dla wybranych pacjentów do końca tego roku zarezerwowano w budżecie PRFON 16 mln zł.