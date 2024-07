W miniony weekend można było zaobserwować na niebie Koźli Księżyc. W trakcie pełni księżyca wiele osób skarży się na pogorszoną jakość snu. Dlaczego trudno zasnąć w tym czasie i kto mierzy się z takimi problemami? Sprawdzamy.

Dlaczego podczas pełni skarżymy się na gorszą jakość snu? Fot. Przemek Świderski / East News

Dlaczego pełnia księżyca równa się nieprzespanej nocy?

Miniona, wyjątkowa pełnia po raz kolejny skłoniła do zastanowienia się, dlaczego wiele osób w tym czasie skarży się na bezsenność lub gorszą jakość snu. Od lat toczą się dyskusje, czy pełnia faktycznie ma wpływ na niespokojny sen u człowieka.

Fakty są takie, że światło księżyca może spowodować zmniejszoną produkcję melatoniny w organizmie. Hormon ten jest odpowiedzialny za regulację rytmu dobowego. Dodatkowo, jeśli w tym czasie człowiek korzysta z urządzeń elektronicznych, jak telefon, tablet czy laptop to emitowane przez nie niebieskie światło może się przyczynić do pogorszenia jakości snu.

Przeprowadzone badania wykazały, że księżyc ma największy wpływ na sen człowieka na kilka dni przed pełnią. Wtedy można zaobserwować, że sen stał się mniej spokojny oraz płytszy. Eksperci w tej dziedzinie twierdzą, że to wrażenie może się również utrzymywać również kilka dni po pełni księżyca.

Nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi naukowców na pytanie, dlaczego w czasie pełni człowiek skarży się na pogorszoną jakość snu. Pojawiały się różne hipotezy i odpowiedzi. Jedną z nich jest autosugestia, czy zmiana promieniowania elektromagnetycznego

Fazy księżyca: wpływ na sen człowieka

Wyróżniane są cztery fazy księżycowe: nów, kwadra pierwsza, pełnia oraz ostatnia kwadra. Z badań wynika, że podczas nowiu księżyca nie odnotowano zmian w jakości snu. Uważa się nawet, że ten okres równa się najlepszej jakości snu. W tym czasie księżyc nie jest również widoczny na niebie.

W pierwszej kwadrze księżyc jest w połowie drogi między nowiem a pełnią. Wtedy oświetlona jest jego prawa strona. Dość częstym zjawiskiem jest, że ludzie opowiadają o snach, pełnych emocji, intensywnych przeżyć, które zapadają w pamięć.

W 2013 roku przeprowadzono badania przez grupę naukowców z Uniwersytetu w Bazylei. Chcieli sprawdzić, jak światło księżyca w pełni wpływa na jakość snu. W eksperymencie wzięło udział 33 uczestników, w różnym wieku, a naukowcy badali ich sen przez trzy lata.

Wyniki tej inicjatywy wykazały, że niezależnie od wieku w tym konkretnym czasie, jakość ich snu uległa pogorszeniu. Średni czas zasypiania był wydłużony o pięć minut. Długość snu była krótsza o 20 minut niż zazwyczaj. Uczestnicy eksperymentu zwracali również uwagę w ankietach na gorsze samopoczucie. Gdy światło księżyca było najjaśniejsze – skarżyli się na niewyspanie.

Ostatnia kwadra to czas, w którym księżyc zmniejsza się i dopełnia cykl. Może mieć to pozytywne skutki dla snu i wypoczynku człowieka. Sen jest wtedy głębszy i niewielu pamięta, co tym czasie im się śniło.

Koźli Księżyc – o co chodzi?

Nazwa "Koźli Księżyc" dla lipcowej pełni księżyca została przypisana rdzennym mieszkańcom Ameryki Północnej – Indianom. Skojarzyli oni ten czas z okresem, w którym kozły zrzucają poroże. Inna nazwa dla tej tego wydarzeni to również "burzowa pełnia", gdyż w poprzednich latach często zdarzało się, że gdy księżyc pojawiał się na niebie, towarzyszyły mu burzowe chmury.

Koźli Księżyc ukazał się na niebie w nocy z soboty 20 na niedzielę 21 lipca. Odróżnia się on od zwykłej pełni tym, że dla ludzkiego oka wydaje się on być o wiele większy niż zazwyczaj oraz powstaje wrażenie, jakby był znacznie bliżej nas, gdy na niego spoglądamy. Internauci zachwycili się zjawiskiem i tłumnie dodawali zdjęcia i nagrania Koźlego Księżyca w mediach społecznościowych, by inni mogli podziwiać piękne ujęcia.

