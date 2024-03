Przed nami zmiana czasu! Oto wskazówki, które pomogą twojemu organizmowi ją przetrwać

W nocy z soboty na niedzielę 31 marca przestawiamy zegarki. Zmiana czasu może niekorzystnie wpłynąć na codzienną aktywność, głównie z powodu nagłego zakłócenia rytmu dobowego. Istnieją jednak sposoby, które mogą pomóc przyzwyczaić się do zmiany czasu, a co za tym idzie lepiej funkcjonować i się wysypiać.

Przejście z czasu zimowego na letni nie zawsze idzie gładko Rex Features/ East News

W najbliższą sobotę (31 marca) w nocy nastąpi zmiana czasu. Nie jest to obojętne dla naszego codziennego funkcjonowania, bo zaburza rytm dobowy, do którego jest przyzwyczajony nasz organizm.

Zobacz, co możesz zrobić, aby łatwiej przejść przez zmianę czasu.

Dlaczego czas się zmienia?

Mówi się, że to Benjamin Franklin, autor konstytucji USA, miał wpływ na wprowadzenie zmiany czasu z zimowego na letni. Podczas pobytu w Paryżu zauważył, że ludzie śpią, gdy słońce jest wysoko na niebie, a wieczorem pracują, korzystając z oświetlenia świecami. To skłoniło go do rozważenia kwestii dostosowania godzin do pory dnia.

Obecnie uważa się, że zmiana czasu, szczególnie czasu letniego (DST), ma na celu lepsze wykorzystanie naturalnego światła dziennego i oszczędzanie energii.

Przesunięcie zegarów o godzinę wiosną oznacza, że dłużej możemy cieszyć się słońcem. A to z kolei może zachęcać nas do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Sprzyja też zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej.

Co na to twój zegar biologiczny?

Niestety, zmiana ta oprócz tych korzyści niesie ze sobą także inne konsekwencje.

Eksperci podkreślają, że takie przesunięcia długości dnia wpływają także na nasz sen i powodują desynchronizację naturalnego zegara biologicznego. Zmiana czasu oddziałuje na nasze zwyczaje związane ze snem, co może potęgować uczucie zmęczenia.

– Choć niektórzy ludzie dopasowują się do zmiany czasu dość łatwo, to badania wskazują, że ludzkie ciało nigdy w pełni nie przyzwyczaja się do czasu letniego. Ta zmiana może prowadzić do trwałej desynchronizacji rytmu dobowego i potencjalnie przyczyniać się do poważniejszych problemów zdrowotnych – podkreśla Theresa Schnorbach, psycholożka i ekspertka ds. snu z firmy Emma Sleep Jak dodaje, u zdrowych osób skutki przejścia na czas letnie zazwyczaj łagodnieją po kilku tygodniach.

Jak się wysypiać?

Sen jest nie do przecenienia.

Zdrowy sen jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. Regularny, odpowiednio długi i jakościowy wypoczynek pomaga nam utrzymać prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego, metabolicznego i hormonalnego.

Z kolei niewystarczająca ilość snu lub jego niska jakość mogą prowadzić do pogorszenia zdrowia psychicznego i fizycznego, zwiększonego ryzyka chorób, problemów z koncentracją, pamięcią oraz do pogorszenia nastroju.

Dlatego warto poznać wskazówki, które pomogą lepiej poradzić sobie z nadchodzącą zmianą i czuć się lepiej w czasie, kiedy dni stają się dłuższe.

Oto, kilka z nich: