Niestety wirusy nie znają granic geograficznych. W czwartek okazało się, że z nową groźniejszą odmianą wirusa mamy już do czynienia w Europie – chorobę potwierdzono u pacjenta w okolicy Sztokholmu. Wcześniej przebywał w regionie, gdzie występuje choroba.

gorączka, ból głowy, bóle mięśni), wysypka, przypominająca krosty.

Stan zagrożenia

Przed nowym bardziej agresywnym wariantem wirusa ostrzega Światowa Organizacja Zdrowia. WHO ogłosiła w środę, że w Kongo i innych państwach Afryki wprowadzany jest "stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym".

Obecnie ogniska występują w kilkunastu państwach, chorują zarówno dorośli, jak i dzieci. Do tej pory w wyniku tej choroby zmarło ponad 500 osób.

To już drugie takie ogłoszenie przez WHO stanu zagrożenia dotyczące Mpox w ciągu dwóch lat ( pierwsze miało miejsce 23 lipca 2022 r. ).

14 tys. zachorowań, głównie wśród dzieci

Dotychczas odnotowano ponad 14 tys. zachorowań. Co istotne, chorują w większości dzieci (70 proc. przypadków w Kongo) do 15. roku życia. 85 proc. wszystkich zgonów z powodu Mpox dotyczyło właśnie dzieci.

Agencja AP informuje, że nowa wersja małpiej ospy rozprzestrzeniająca się z Kongo wydaje się mieć współczynnik śmiertelności wynoszący ok. 3, 4 proc., podczas gdy w czasie epidemii w 2022 r., współczynnik nie sięgał 1 proc. chorych.

Choroba rozprzestrzenia się głównie poprzez bliski kontakt z zakażonymi osobami, w tym poprzez kontakty seksualne. Wirus dostaje się do organizmu przez uszkodzoną skórę (nawet jeśli rana nie jest widoczna), ale też drogi oddechowe lub błony śluzowe (oczy, nos lub usta).

Zapobiec szerzeniu się wirusa

Zdaniem znanego włoskiego specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych i wirusologa prof. Matteo Bassettiego, niezbędne jest szybkie podjęcie działań terapeutycznych i profilaktycznych, aby nie dopuścić do globalnego szerzenia się wirusa małpiej ospy.

– Wirus jest w stanie przekraczać granice państw, gdzie najczęściej występował i przenosić się na tereny, na których do tej pory nie był obecny. Najbardziej niepokoi to, że ofiary to głównie małoletni – ostrzega naukowiec w tweecie.