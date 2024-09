XEC to wariant dużo bardziej transmisyjny

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wariant wykazuje wysoką transmisyjność, co wpływa na dynamikę epidemii w tych regionach. Wskazuje się na jego zdolność do dominacji wśród innych szczepów wirusa i szacuje, że na przełomie jesieni i zimy 2024 r. XEC stanie się dominującym wariantem COVID-19 .

– XEC łatwiej się przenosi w populacji. Przy czym pamiętajmy, że informacje, które mamy na tę chwilę to dane obserwacyjne, dosyć fragmentaryczne. A to dlatego, że pierwsze izolacje nowego wariantu pojawiły się stosunkowo niedawno, bo na początku sierpnia. Większość zakażeń w tej chwili dotyczy Europy, przede wszystkim Niemiec i Danii. Zdecydowanie w mniejszym stopniu jest to Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone – mówi wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.