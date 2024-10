Zaszczepić mogą się kobiety między 27. a 36. tygodniem ciąży, a jeśli okaże się ona zagrożona przedwczesnym porodem - już po 20. tygodniu ciąży, jeśli tak zdecyduje lekarz, który ją prowadzi. Do zaszczepienia nie potrzeba skierowania, wystarczy, że kobieta zgłosi się do swojego lekarza POZ i umówi termin wizyty.

Dwadzieścia osiem razy więcej zakażeń

W Polsce liczba zachorowań na krztusiec drastycznie rośnie. To przestaje już być "przedpotopowa", zapomniana choroba. Do 30 września 2024 r. potwierdzono w naszym kraju ponad 16,8 tys. przypadków, to 28 razy więcej niż w roku ubiegłym, gdzie było ich ledwie 600! (dane: NIZP Państwowy Zakład Higieny). W grupie wiekowej najmłodszej, do 4 lat odnotowano prawie 2,4 tysiące zachorowania na krztusiec.