W całej Europie szaleje jedna z najbardziej zaraźliwych chorób. Ogniskiem zachorowań jest wakacyjny raj Polaków. Rocznie odwiedza go nawet milion turystów z Polski. Niedługo zacznie się sezon wyjazdów, z których można będzie przywieźć nie tylko piękne wspomnienia, ale i zaraźliwą bakterię.

Chorwacja to największe w Europie ognisko groźnego szczególnie dla dzieci krztuśca DENIS LOVROVIC/AFP/East News

Wakacje w Chorwacji w 2024 roku? Ten kraj jest ogniskiem ciężkiej choroby

Kiedy cały świat zaczął zapominać o pandemii koronowirusa, pojawiła się nowa choroba. Liczba osób zarażonych krztuścem w Europie dramatycznie rośnie, a Chorwacja jest największym jego ogniskiem, pisze portal Politico.

Opowieści o krztuścu znamy najlepiej z powieści Charlesa Dickensa. Ta "wiktoriańska choroba" powraca do Europy. Wzrost liczby chorych jest wiązany z zachorowaniami na odrę, kiłę, dnę moczanową i malarię.

Według Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) w Czechach – gdzie brakuje szczepionki przeciwko krztuścowi – liczba przypadków jest najwyższa od 60 lat.

Gwałtowny wzrost odnotowano także w Danii, Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. W tym ostatnim kraju w 2023 roku odnotowano łącznie 853 przypadki krztuśca. Według brytyjskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) tylko w lutym tego roku odnotowano aż 913 przypadków.

Jednak największą w Europie wylęgarnią krztuśca jest Chorwacja, w której w pierwszych dwóch i pół miesiącach tego roku odnotowano 6261 przypadków – pisze "Politico".

Brytyjskie czasopisma medyczne twierdzą, że jedną z przyczyn rozprzestrzeniania się krztuśca jest szybki spadek liczby szczepień. W większości krajów europejskich dzieci otrzymują pierwsze dwie dawki skojarzonej szczepionki przeciwko krztuścowi, błonicy i tężcowi w wieku od 2 do 12 miesięcy, z dodatkową dawką do drugiego roku życia i ostatnią dawką w wieku od 3 do 7 lat.

Aby jednak chronić noworodki przed tą chorobą, szczepionkę przeciw krztuścowi można również zaproponować kobietom w ciąży. Tymczasem w Wielkiej Brytanii wskaźnik akceptacji szczepionek w tej grupie spadł z ponad 70 procent we wrześniu 2017 r. do 58 procent we wrześniu 2023 r.

Krztusiec to poważne zagrożenie dla dzieci

Jest to szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie krztusiec stwarza dla małych dzieci. Obecnie większość chorych to nastolatki w wieku od 15 do 19 lat. One jednak dają sobie radę z chorobą, w przeciwieństwie do małych dzieci. Z danych ECDC wynika, że większość ofiar śmiertelnych tej choroby to niemowlaki w wieku do 3 miesięcy. W ostatnich tygodniach w Holandii odnotowano cztery zgony maluchów.

"Szczepienia ludzi są kluczem do ograniczenia epidemii, ale coraz łatwiej to powiedzieć, niż zrobić" – pisze "Politico". "Podczas pandemii covida zaobserwowaliśmy wiele dezinformacji ze strony przeciwników szczepionek, która rozprzestrzeniła się na rutynowe szczepienia" – mówi Michael Head, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Southampton.

Jak rozpoznać krztusiec?

Jak czytamy w rządowym serwisie dotyczącym chorób, krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną układu oddechowego o charakterze nawracającym wywołaną przez pałeczkę krztuśca Bordetella pertussis. Rezerwuarem czynnika etiologicznego jest człowiek, a źródłem zakażenia człowiek chory na typową bądź nietypową postać krztuśca.

Do zakażenia dochodzi drogą powietrzno-kropelkową, najczęściej w warunkach rodzinnych i skupiskach dzieci. Typowym objawem choroby u niemowląt i dzieci jest napadowy, "szczekający" kaszel z wydzielaniem lepkiej wydzieliny, natomiast u osób dorosłych przewlekły kaszel.

Leczenie krztuśca polega na antybiotykoterapii połączonej z leczeniem objawowym łagodzącym kaszel, zmniejszającym wymioty oraz uspokajającym dziecko. W zwalczaniu bakterii Bordetella pertussis najskuteczniejsze są antybiotyki makrolidowe.

Pokój chorego powinien być często wietrzony i nawilżany, gdyż chłodne i wilgotne powietrze prowokuje mniej ataków kaszlu, niż powietrze ciepłe i suche.

