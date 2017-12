W końcu wiemy, jaką nagrodę dostała Szydło – na dodatek okazało się, że nagród było wiele

Premier co miesiąc miała powody do zadowolenia. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

ancelaria Prezesa Rady Ministrów unikała tematu jak ognia, ale prawda i tak wyszła na jaw. Fundacja ePaństwo dowiedziała się, jaką nagrodę otrzymała w 2017 roku Beata Szydło. A właściwie to… nagrody."Uprzejmie informuję, że nagrody przyznane Prezesowi Rady Ministrów Pani Beacie Szydło stanowiły wyraz uznania za niezwykłe zaangażowanie i wkład pracy w realizację priorytetowych zadań rządu, w tym – za skuteczne wdrażanie reform skutkujących m.in. szybszym rozwojem polskiej gospodarki, wdrożeniem programu Rodzina 500+, spadkiem bezrobocia, podwyżką płac, przywróceniem wieku emerytalnego i wzmocnieniem bezpieczeństwa Polaków" – napisano w odpowiedzi na pytanie Fundacji. I po chwili okazało się, na jaką kwotę mogła liczyć Szydło. "Średnia kwota nagrody wypłaconej Pani Premier Szydło w 2017 r. wyniosła 3 578 zł" – dodano.Odpowiedź jest wyjątkowo zaskakująca. Bo przecież kiedy wszyscy zastanawiali się, czy Beata Szydło otrzymała nagrodę po dymisji, premier najpewniej otrzymywała pieniądze co miesiąc. I stąd ta tajemnicza średnia.To pokrywa się z informacjami "Super Expressu" sprzed kilkunastu dni . Tabloid podawał, że do października 2017 roku wszyscy ministrowie z gabinetu Szydło otrzymali nagrody dziewięciokrotnie. Czyli właściwie co miesiąc. Wtedy jednak wysokość nagród dla premier nie została ujawniona.W naTemat pisaliśmy również, czy odchodzącym ministrom należały się odprawy. Większości nie, ponieważ po chwili trafili do nowego rządu – ale Beacie Szydło owszem.