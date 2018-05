Gawłowski został nielegalnie zatrzymany i aresztowany? Siedmiu byłych marszałków Sejmu napisało analizę

W poniedziałek sąd podejmie decyzję, czy poseł PO Stanisław Gawłowski opuści areszt. • Fot. Cezary Aszkielowicz / Agencja Gazeta

7 b. Marszałków Sejmu (w tym Marszałek wskazany przez PiS) uważa, że głosowanie w spr. zgody na zatrzymanie i aresztowanie pos. Gawłowskiego się nie zakończyło. Apeluję do Prokuratora Generalnego o natychmiastowe zwolnienie nielegalnie uwięzionego posła opozycji. — Roman Giertych (@GiertychRoman) 6 maja 2018

Dodam, że posiadamy pięć opinii prawnych (w tym 3 zlecone przez Biuro Analiz Sejmowych), które uznają uchwałę o zgodzie na areszt posła Gawłowskiego za niepodjętą. https://t.co/hVqvFLOZME — Roman Giertych (@GiertychRoman) 6 maja 2018

"Apeluję do Prokuratora Generalnego o natychmiastowe zwolnienie nielegalnie uwięzionego posła opozycji” – napisał na Twitterze Roman Giertych, jeden z pełnomocników przebywającego w areszcie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Wcześniej siedmiu byłych marszałków Sejmu oświadczyło, że głosowanie w sprawie zgody na zatrzymanie i aresztowanie polityka Platformy się nie zakończyło. W poniedziałek sąd ma podjąć decyzję, czy Gawłowski pozostanie w areszcie."Przyjmujemy z oburzeniem fakt, że marszałek Sejmu nie poddał pod głosowanie wniosku o reasumpcję głosowania ws. wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła" – napisało w specjalnym oświadczeniu siedmiu byłych marszałków Sejmu.Pod oświadczeniem podpisali się: Marek Borowski, Ludwik Dorn, Małgorzata Kidawa-Błońska, Bronisław Komorowski, Ewa Kopacz, Grzegorz Schetyna i Radosław Sikorski. Mecenas Roman Giertych, który jest jednym z pełnomocników Gawłowskiego dodał na Twitterze, że "posiadamy pięć opinii prawnych (w tym 3 zlecone przez Biuro Analiz Sejmowych), które uznają uchwałę o zgodzie na areszt posła Gawłowskiego za niepodjętą". Przypomnijmy, że zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Stanisława Gawłowskiego wyraził Sejm 12 kwietnia. Jeszcze tego samego dnia posłowie PO złożyli wniosek o powtórzenie głosowania w tej sprawie.Jak tłumaczył wówczas rzecznik partii Jan Grabiec, przed głosowaniem Gawłowski wystąpił do marszałka Kuchcińskiego "o to, żeby zgodnie z regulaminem móc zabrać głos i przedstawić posłom informację na temat tego wniosku". – I tego zabrania głosu mu odmówiono, wpływając w ten sposób na wynik– oświadczył. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński reasumpcji jednak nie przeprowadził."Uzurpacja kompetencji Sejmu RP przez Marszałka Sejmu RP lub Prezydium Sejmu RP jest niedopuszczalnym złamaniem podstawowych reguł funkcjonowania parlamentu" – ocenili m.in. byli marszałkowie Sejmu. W poniedziałek Sąd Okręgowy w Szczecinie rozpozna zażalenie na tymczasowyposła PO Stanisława Gawłowskiego. Zażalenie wniósł każdy z trzech obrońców , z których pomocy korzysta Gawłowski, a także on sam.źródło: Onet.pl