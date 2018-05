Prof. Środa i spółka biorą się za studentów - narodowców. Chcą wyrzucić ich z uniwersytetu

Profesor Magdalena Środa jest jedną z sygnatariuszy listu do rektora Pałysa. • Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta

Fot. Maciej Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Prof. Magdalena Środa To podcina gałąź, na której siedzimy. Ruchy nacjonalistyczne i parafaszystowskie uderzają w demokratyczne fundamenty państwa. Uniwersytet Warszawski ma niechlubną miedzywojenną historię, gdzie takie postawy się szerzyły i w pewnym okresie zdominowały uniwersytecką politykę. Powstawały getta ławkowe i system kwot dla studentów żydowskich. Hasła ONR, są nie tylko głupie, ale i groźne, a tolerancja władz dla takich zachowań zbyt duża.

Studenci zrzeszeni w SKA już nie raz utarli nosa nacjonalistom i prawicowcom.

Dziś policja wynosi tych, którzy przeciwstawiają się przemarszowi grup nacjonalistycznych i neofaszyzujących przez Warszawę.

"A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści" - krzyczą neofaszyści.

zięli udział w pochodzie pierwszomajowym, teraz wyrzucą ich z uczelni? Tego chce kilkunastu wykładowców akademickich z Uniwersytetu Warszawskiego i Państwowej Akademii Nauk. Podpisali się oni pod listem Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego, który domaga sie od rektora wydalenia z UW czterech studentów–narodowców. To nie pierwszy raz, kiedy SKA uciera nosa prawicowcom.Autorzy listu dopiszą o czterech studentach, którzy brali udział w pierwszomajowym pochodzie ulicami Warszawy, zorganizowanym przez stowarzyszenia nacjonalistyczne.Pierwszy "jeszcze przed rozpoczęciem marszu zaatakował grupę uczestników manifestacji Piotra Ikonowicza, próbując wyrwać jednej z uczestniczek tęczową flagę". Drugi z nich "jest nie tylko skrajnym nacjonalistą, ale również publicystą magazynu Szturm, który odwołuje się do symboliki oraz retoryki narodowego socjalizmu zabarwienia brunatnego".Trzeci z wymienionych w liście "nie tylko był obecny na marszu o charakterze neonazistowskim, pomiędzy znakami zakazanymi i jawnie nawołującymi do przemocy oraz radykalnych form wykluczenia, brał czynny udział w tymże, skandując hasła promujące tzw. separatyzm rasowy oraz homogeniczną etnicznie Polskę”.Czwarty podpadł jeszcze bardziej, bo "nie tylko brał czynny udział w marszu, ale w czasie rozprawy sądowej, w związku z naruszeniem nietykalności funkcjonariusza Policji nie ukrywał symboli nazistowskich (czarne słońce na koszulce)". Podobno miał też grozić kontrdemonstrantom pozbawieniem życia."Domagamy się wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec wyżej wymienionych, którzy swoją postawą godzą w dobre imię uniwersytetu i całej społeczności akademickiej. Owe zachowania naruszają standardy nie tylko polskiego prawa, wrażliwości historycznej, ale także powszechnie przyjęte normy etyczne. Misją Uniwersytetu jest stanie na straży tych wartości" – czytamy w liście do rektora Pałysa, który opublikował Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych Pod listem podpisali sie także wykładowcy akademiccy UW i PAN. Wśród nich znaleźli się prof. Środa, prof. Leder, prof. Matczak i prof. Kochanowski.– Chcemy ostrzec rektora, bo jesteśmy zaniepokojeni sytuacją na uniwersytecie – przyznaje w rozmowie z naTemat. – Na Uniwersytecie mogą być i są reprezentowane różne poglądy, bo uniwersytet to prawdziwy, spluraryzowany rynek idei. Bada się je i wyraża, ale w ostatnich latach obserwujemy aktywne angażowanie się studentów w ruchy nacjonalistyczne i parafaszystowskie. A to bardzo niebezpieczne, nie tylko wizerunkowo – dodaje nasza rozmówczyni.Profesor Środa uważa, że studenci uniwersytetu nie mogą reprezentować poglądów, które niszczą samą ideę uniwersytetu i angażować się w antydemokratyczne inicjatywy.Zdanie profesor Środy popiera dr Anna Tatar ze stowarzyszenia "Nigdy Więcej". Cieszy ją, że autorytety naukowe reagują na problem nacjonalizmu i stoją nie tylko na straży nauki, ale także wartości etycznych i demokratycznych.– Dostrzegają problem, z którym zmagamy sie w Polsce już od kilku lat. Ta skrajnie prawicowa przemoc, coraz bardziej obecna ideologia nacjonalistyczna i faszystowska w przestrzeni publicznej, to jest coś, co obserwujemy już od dłuższego czasu. Nasze stowarzyszenie wielokrotnie alarmowało, że narasta liczba aktów agresji, że język debaty publicznej sie zbrutalizował i takie zjawisko jest oczywiście dostrzegane przez środowisko akademickie – stwierdza dr Tatar.Nasza rozmówczyni, podobnie jak prof. Środa, wspomina o mrocznej przeszłości UW i zwraca uwagę na to, że udział w pochodzie neonazistowskim jego studentów jest dość przerażający.– Bycie studentem powinno się wiązać nie tylko ze zdobywaniem wiedzy i reprezentowaniem tak nobliwej uczelni jak UW, ale także z utrwalaniem czy bronieniem pewnych wartości etycznych i demokratycznych. UW to uczelnia z długimi tradycjami, jedna z dwóch najlepszych w Polsce i jej studenci to przecież przyszła elita intelektualna Polski. Fakt, że tacy ludzie biorą udział w pochodzie neonazistowskim, budzi najwyższy niepokój. Co to znaczy nie tylko dla tej uczelni, ale dla środowiska akademickiego czy dla kraju w ogóle? Najwidoczniej przyswajanie wiedzy ma sie nijak do przyswajania jakichkolwiek wartości – stwierdza Anna Tatar.Autorami listu do rektora są studenci zrzeszeni w, który działa na Uniwersytecie Warszawskim. O jego członkach pisaliśmy już na łamach naTemat SKA powstał w listopadzie 2017 roku. Za cel stawiają sobie reakcję na przejawy wszelkiego rasizmu, homofobii, seksizmu, faszyzmu i innych form wykluczenia. Skupiają demokratów i lewicującą młodzież.I już wtedy osiągnął swój pierwszy sukces. Po publikacji swojego manifestu, w którym jego członkowie zwrócili uwagę na "uciążliwą" działalnośći "pojawiające się na Kampusie Głównym ulotki radykalnie narodowej organizacji Szturm", rektor Pałys skontaktował sie z Komitetem. Sprawę ulotek zgłosił do prokuratury.Kolejną głośną sprawą, w której brał udział SKA była okupacja przy ulicy Miodowej. Doszło wtedy nawet do przepychanek z policją. – Skoro kuria ma prawo przyjść do naszych domów i zakazywać nam aborcji lub kazać naszym dzieciom, młodzieży uczyć się religii to my też mamy prawo tutaj być – mówił jeden z aktywistów SKA.Ich działanie docenili nie tylko sami studenci, ale także aktywistki i aktywiści feministyczni w całej Polsce.Ponownie zrobiło się głośno o antyfaszystach podczas wspomnianego marszu stowarzyszeń nacjonalistycznych. To między innymi członkowie SKA zatrzymali pochód narodowców przez stolicę. A list do rektora jest pokłosiem tego triumfu.Komitet złożył list w biurze rektora UW we wtorek (8.05) rano. Jakie będą jego dalsze losy?– Pismo w tej sprawie zostało wczoraj dostarczone do sekretariatu rektora. Pan rektor przekazał je z prośbą o zajęcie stanowiska do komisji ds. przeciwdziałania dyskryminacji, która działa na uczelni – poinformowała Anna Korzekwa-Józefowicz, rzeczniczka prasowa UW.Z prośbą o komentarz w sprawie zwróciliśmy się do wymienionych w liście studentów. Ci, do których udało się znaleźć kontakt, nie odezwali się do nas do momentu publikacji tekstu. Tak samo o komentarz poprosiliśmy redakcję miesięcznika"Szturm!", do której pisze jeden ze studentów. Ta także nie odpisała na naszą wiadomość.