"Polsat zszedł na psy, albo raczej na PiSy". Niewygodne zdjęcie ma zwiastować "dobrą zmianę" w telewizji Solorza

Dorota Gawryluk i Krzysztof Ziemiec w zwiastunie debaty wyborczej w TVP i Polsacie • Fot. YouTube/Polsat

D

Domika Wielowieyska Dziennikarka "Wyborczej" "Gdy na kolegium ktoś rzucił pomysł zrobienia materiału o tym, że sąd uniewinnił uczestników jednej z kontrmanifestacji smoleńskich, Gawryluk powiedziała, że nie ma takiej potrzeby. Sprawa umarła." Czytaj więcej

Polsat sprzedał się partii rządzącej,dlatego wypowiadajcie umowy na Polsat i Netię ! Bojkot-podaj dalej !!!! pic.twitter.com/Ot8MkleWgk — ,,Polska w ruinie (@Polskawruinie1) May 13, 2018

orota Gawryluk została miesiąc temu dyrektorem informacji i publicystyki Polsatu. Nadzoruje "Wydarzenia", serwisy informacyjne oraz programy publicystyczne w Polsacie, Polsat News i Polsat News 2. Dziennikarka "Wyborczej" oceniła to jako "ukłon w stronę PiS", a w internecie krąży sugestywne zdjęcie.Dominika Wielowieyska napisała artykuł o " przewrocie w Polsacie ". Według dziennikarki "Wyborczej" trzecia co do wielkości telewizja w Polsce ma być teraz bardziej łagodna dlaznana jest bowiem z sympatii do tej partii. "Z porannych kolegiów wykluczyła osoby, do których nie miała zaufania, choć pełniły kierownicze funkcje w Polsat News" – napisała Wielowieyska. Podała też historię usłyszaną od dziennikarza Polsatu.Zmian personalnych w telewizji jest więcej, ale ta jedna przykuła uwagę internautów, a zwłaszcza zdjęcie Doroty Gawryluk z- partnerką Jacka Kurskiego, szefa TVP Niektórzy nawołują do bojkotu Polsatu.Wirtualnemedia.pl poprosiły o komentarz Polsat: – Anonimowymi opowieściami i legendami korytarzowymi o tym, kto co komu powiedział, nie zajmuję się i władze naszej stacji również nie – odpowiedział portalowi Tomasz Matwiejczuk. Zapewnił jednak, że Dorota Gawryluk ma swobodę w zarządzaniu pionem informacyjno-publicystycznym.Dziennikarka "Wyborczej" ocenia, że "przewrót" w Polsacie ma związek z innymi firmami, prezesa tejże telewizji. Został przyparty do muru przez PiS m. in. w związku z Zespołem Elektrowni Pątnów Adamów Konin."Chodzi nie tylko o to, że drożeją prawa do emisji dwutlenku węgla. Trzeba też dostosować instalacje do nowej unijnej dyrektywy, która nakazuje zmniejszyć emisję szkodliwych pierwiastków, np. rtęci. Stare elektrownie muszą więc być zamykane. Dlatego Solorz myśli o sprzedaży przynajmniej części tego przedsięwzięcia, np. Adamowa" – czytamy w artykule. Miałoby trafić właśnie w ręce państwa. Oprócz tego Cyfrowy Polsat przez decyzje skarbówki ma zapłacić zaległy podatek.Źródło: wirtualnemedia.pl