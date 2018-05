"Ciężko pracujemy na swoje utrzymanie, zarabiamy legalnie". Hindusi z Uber Eats odpowiadają Krzysztofowi Bosakowi

Od lewej stoją Suril, Dhaval, Visnal i Bhavesh. • Fot. naTemat

W

Czy polska młodzież nie dałaby sobie rady z tym zadaniem? Czy w nowej strategii rządowej dot. imigracji kryteria „zapotrzebowania” na rynku pracy zostaną tak skalibrowane żeby można było ściągać Hindusów do Ubera na kierowców i rowerzystów czy żeby nie można było? Co na to PiS? — Krzysztof Bosak (@krzysztofbosak) 17 maja 2018

Londyn. Minął mnie kierowca Uber Eats - Polak w koszulce z godłem. Czy to żeby pewna grupa ludzi miała zawiezione jedzenie zamiast pójść samodzielnie do baru jest tak istotną potrzebą gospodarczą że Brytyjczycy chcą iść w imigrację zarobkową? Czy ta sprawa nie wymaga debaty? — Adam Ozga (@aozga) 18 maja 2018

Proszę księdza, nie napisałem że ten facet jest dla mnie problemem ale potraktowałem go jako punkt wyjścia do poważnych pytań o model polityki gospodarczej i imigracyjnej. Rozmowa o tym nie jest w kolizji z miłością bliźniego, jest warunkiem jej praktykowania — Krzysztof Bosak (@krzysztofbosak) 17 maja 2018

Dostawcy Uber Eats cieszą się z możliwości pracy w Polsce. • Fot. naTemat

iceszef Ruchu Narodowego nie radzi sobie z liczbą dostawców Uber Eats hinduskiego pochodzenia. Swoje rozterki zamieścił Twitterze. Teraz doczekał się odpowiedzi.Wielokulturowość to jedno z wyzwań, z jakimi musi zmagać się. I to nie tylko w temacie uchodźców. W końcu w naszym państwie największą mniejszością narodową są legalni imigranci z Ukrainy. Hindusi, którzy tak nie spodobali się panu Bosakowi , również pracują legalnie. Na zachodzie kontynentu miliony Polaków podejmują pracę zarobkową. Dlaczego zatem mamy ograniczać możliwość pracy innym, wychodząc od najczystszej ksenofobii?– Wielokulturowość jest jak najbardziej pozytywnym zjawiskiem, o ile jedna i druga strona ma do siebie szacunek oraz nie narzuca swoich poglądów, zachowań drugiej stronie w sposób agresywny i arogancki – mówi naTemat administrator największej facebookowej grupy zrzeszającej dostawcówWiadomo, że z dostawcami jedzenia z innych krajów bywa różnie . A to bariery językowe. Nieznajomość topografii. Zdarza się również spóźnialstwo. Takie praktyki są męczące, to prawda. Jednak nie bardziej niż robienie z igły wideł i pytania z cyklu "co by było, gdyby za winklem stało 500 tys. Hindusów?". Podobnie jak wytyczanie warunków "praktykowania miłości bliźniego".Wielu Hindusów pracujących dla Uber Eatsa zbiera się pod restauracjąna skrzyżowaniu przy dawnym kinie Femina. Spotkaliśmy czterech - Surila, Dhavala, Visnala i Bhavesha. Mężczyźni czekali na odbiór zamówień do dostawy, opierając się o swoje rowery i paląc papierosy.A dlaczego multikulti ma być złe? W Uberze pracujemy my, Polacy, Ukraińcy i wiele innych narodowości. Każdy uczy się czegoś od kogoś. Poza tym zarabiamy legalnie, ciężko pracujemy na swoje utrzymanie. Uber Eats jest dla nas świetną szansą. Mieszkam w Polsce 1,5 roku, zdążyłem zauważyć, jak ciężko utrzymać się z płacy minimalnej w tak dużym mieście jak Warszawa. Bez znajomości polskiego trudno nam o lepszą pracę. A Uber ją daje. Pozwala nam godnie zarabiać.Wielokulturowość jest w porządku. Spotykamy wielu ludzi - każdy wnosi coś świeżego do takiego społeczeństwa. Są Hindusi, są Polacy. Ukraińcy. Uczymy się siebie, dzięki czemu coraz łatwiej się nam dogadać. Przy okazji pozostając sobą. Mera Bharat Mahan - dumni z bycia Hindusem. Tak jak wasza emigracja na zachodzie jest dumna z Polski.Tak, ale tylko w odniesieniu do transportu miejskiego. Z taką popularnością rowerowych dostawców jedzenia spotkałem się dopiero tutaj. U nas przeważają riksze, które są trochę jak ekologiczne taksówki. Dowożenie jedzenia rowerem poznałem dopiero w Polsce.Tak, zarabiamy całkiem godnie. Polska być może nie jest krajem, w którym zarabia się kokosy, ale wydatki również są niższe w porównaniu do Europy Zachodniej.Między 2500 a 3000 złotych na rękę.Wiesz… To nie jest takie proste. Tutaj znacznie łatwiej dostać zezwolenie na pracę i wizę. Poza tym dobrze się nam żyje w Polsce.