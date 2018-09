Zwrot w związku Wojciechowskiej i Kossakowskiego. Podróżniczka podjęła ważną decyzję

Martyna Wojciechowska jest oficjalnie z Przemysławem Kossakowskim. W ich związku szykuje się ogromna zmiana. • Fot. instagram.com/martyna.world

Bartosz Świderski

artyna Wojciechowska podjęła ważną decyzję. Choć przestrzegali ją przed tym znajomi, podróżniczka zdecydowała, by wprowadził się do niej Przemysław Kossakowski. Partner Wojciechowskiej zamieszka w jej warszawskim mieszkaniu – podaje magazyn "Party".Pismo informuje także nieoficjalnie, że podróżnik w dalszym ciągu będzie wynajmował mieszkanie na Podlasiu. Dodajmy, że Wojciechowska ma jeszcze dom w Szczyrku. Portal Pomponik.pl zdradza, że znajomi próbowali odwieść Wojciechowską od pomysłu zamieszkania z Kossakowskim – Nie odkładaj na jutro tego, co chcesz zrobić lub powiedzieć, bo jutra może nie być. Wyznaję zasadę "wszystko albo nic", i to najlepiej dzisiaj, natychmiast. Wolę żałować, że coś zrobiłam, niż żałować, że czegoś nie spróbowałam, stchórzyłam, choć mogłam – pisała na Instagramie Wojciechowska.Przypomnijmy, że Wojciechowska i Kossakowski pojawili się razem na charytatywnym balu Fundacji TVN "Nie jesteś sam". Dotychczas wyłącznie plotkowano o ich związku, który wreszcie został niejako potwierdzony.Wojciechowska po dziewięciu latach bycia singielką znalazła ukochanego mężczyznę. Podróżnicy wzbudzili ogromne zainteresowanie, dlatego TVN – jak podawało nieoficjalnie "Na Żywo" – zaproponował im wspólny program źródło: "Party", Pomponik.pl