A więc to już naprawdę koniec. Piotr i Justyna Żyłowie spotkali się we wtorek w sądzie

To już najpewniej koniec małżeństwa Żyłów. • Fot. Instagram

redakcja naTemat

W

edług informacji "Super Expressu" w sądzie w Bielsku-Białej rozpoczęła się we wtorek rozprawa rozwodowa Piotra Żyły oraz Justyny Żyły. Wygląda więc na to, że ich rozstanie jest nieuniknione.Potwierdzeniem tych informacji jest instastory, które pojawiło się we wtorek na profilu Justyny Żyły. Żona skoczka opublikowała swoje zdjęcie w eleganckim ubiorze z budynku, który wygląda właśnie jak sąd, a do tego napisała "co cię nie zabije, to cię wzmocni" oraz "jeden z gorszych dni w życiu".Przypomnijmy, że cała afera związana z rozpadającym się małżeństwem Żyłów wybuchła tuż po igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu . Justyna Żyła zarzuciła Piotrowi niewierność i wyrzuciła go z domu. Później obie strony wzajemnie przerzucały się oskarżeniami, a skoczek podjął nawet kroki prawne. O samej rozprawie mówi się od kilku miesięcy Później cała sprawa przybrała obieg rodem z telenoweli. Justyna Żyła m.in. rozebrała się w "Playboyu" czy założyła swój kanał na YouTube źródło: se.pl