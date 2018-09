Wałęsa wykpił spotkanie Dudy z Trumpem. Wrzucił wymowne zdjęcia z przeszłości

Lech Wałęsa podczas spotkania z Trumpem nie bardzo wiedział kim jest jego rozmówca. • fot. Facebook/Lech Wałęsa

ndrzej Duda podpisał deklarację o porozumieniu z Donaldem Trumpem. Jednak sposób, w jaki to zrobił, jest szeroko komentowany, bo prezydent podpisał ją na stojąco. Do sprawy odniósł się także były prezydent Lech Wałęsa. Wrzucił do sieci zdjęcia, na których możemy porównać sposób, w jaki traktował Donald Trump jego i Andrzeja Dudę.Kilka temu Lech Wałęsa spotkał się z Donaldem Trumpem. Jak powiedział, nie miał wtedy pojęcia, że Trump zostanie w przyszłości prezydentem. – Szczerze mówiąc, nie bardzo wiedziałem, kto to jest – wyznał. Na zdjęciach z tego wydarzenia widzimy, jak zadowolony Trump obejmuje z tyłu Wałęsę Wymowa jest jednoznaczna: to przyszły prezydent USA jest zaszczycony wspólną fotografią. Wałęsa siedzi w swoim stylu rozparty w fotelu. Podobny wydźwięk ma drugie udostępnione przez historycznego przywódcę "Solidarności" zdjęcie. Do fotografii były prezydent dodał krótki komentarz: "Znajdź różnice. You find difference".Wałęsa dołączył dla porównania słynne już zdjęcie z wtorkowej wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu . Prezydent RP podpisuje na nim porozumienie w pozycji stojącej. Nie ma – jak siedzący obok Trump – fotela czy nawet krzesła. W porozumieniu podpisanym przez prezydentów Polski i USA znalazły się między innymi deklaracje dotyczące dalszego rozwoju handlu oraz zwiększenia współpracy w obronności.Warto także przypomnieć spotkanie prezydenta USA z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem . Obie głowy państwa podpisują porozumienie w pozycji siedzącej.