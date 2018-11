W NBP mają gest. Na premie dla pracowników z okazji stulecia odzyskania niepodległości wydano fortunę

Czy szef NBP Adam Glapiński wie, ile wydano na okolicznościowe premie dla pracowników? • Fot. Kuba Atys / Agencja Gazeta

Narodowym Banku Polski świętowano stulecie odzyskania niepodległości w szczególny sposób. Jak udało się ustalić, pracownicy NBP dostali okolicznościowe premie. Na te wypłaty wydano niemałą fortunę, mówi się nawet o... 18 milionach złotych."W ramach działań związanych z uczczeniem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Narodowy Bank Polski przyznał pracownikom NBP , w równej wysokości, okolicznościową wypłatę pieniężną. Wypłatą objęto 95 proc. załogi banku” – brzmi treść oficjalnego komunikatu Biura Prasowego Narodowego Banku Polski.Jak się okazuje, w narodowym banku pieniędzy było dość, by na nagrody wydać niemałą fortunę. Jak się udało ustalić dziennikarzom portalu Onet, każdy ze wspomnianych 95 proc. pracowników miał dostać po 6 tysięcy złotych. Po przemnożeniu tej wartości przez liczbę nagrodzonych pracowników wychodzi zawrotna kwota około 18 milionów złotych.To kolejna cegiełka, którą trzeba doliczyć do ogólnej kwoty, jaką pochłonęły obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Rząd miał przeznaczyć w związku z obchodami kwotę około 200 mln złotych, choć trudno przypuszczać, by organizowany w ostatniej chwili przez kancelarię prezydenta marsz z wojskową asystą był zaplanowany w budżecie obchodów.źródło: Onet