Córka przedsiębiorcy i żona przy mężu. Kim jest Joanna Chrzanowska i jaki jest jej związek z aferą KNF?

Żona Marka Chrzanowskiego Grzegorza Kowalczyka zna od wielu lat. To właśnie Kowalczykowi Chrzanowski chciał "załatwić" posadę w banku Leszka Czarneckiego. • Fot. YouTube / Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

N

azwisko Joanny Chrzanowskiej pojawia się w kontekście afery KNF. Czy żona Marka Chrzanowskiego, szefa KNF jest jakoś zamieszana w sprawę? Czy córka przedsiębiorcy, dla którego pracował Grzegorz Kowalczyk zna lepiej adwokata, niż ten przyznaje w oficjalnych rozmowach? Ona sama bardzo pilnuje swojej prywatności.Grzegorz Kowalczyk miał być tym prawnikiem, któremu Marek Chrzanowski próbował załatwić posadę w banku Leszka Czarneckiego. Publikacja zapisu rozmowy Chrzanowskiego z Czarneckim w "Gazecie Wyborczej" dała początek aferze KNF . Na taśmach pojawia się nazwisko Joanny Chrzanowskiej.Prywatnie Joanna Chrzanowska jest żoną szefa KNF. Obecnie pracuje w Narodowym Banku Polskim na stanowisku wiceszefowej Departamentu Edukacji i Wydawnictw. Co ciekawe, departamentem kieruje była żona koordynatora ds. służb Mariusza Kamińskiego.Wcześniej Chrzanowska pracowała w Kancelarii Prezydenta RP, gdzie była dyrektorem Biura do spraw Narodowej Rady Rozwoju. W tej samej radzie zsiadał jej mąż, Marek Chrzanowski. W momencie gdy wybuchła afera KNF Chrzanowski zostało zawieszony i obecnie jest wakat na stanowisku jednego z koordynatorów sekcji.Joanna Chrzanowska zdaje się być swego rodzaju łącznikiem między Kowalczykiem i Chrzanowskim. To być może za sprawą znajomości z Chrzanowską po zwycięstwie PiS ruszyła z miejsca kariera adwokata. Kowalczyk z Chrzanowskim mają się znać od jakichś pięciu lat. Znajomość Kowalczyka z Joanną Chrzanowską to dłuższa historia. Grzegorz Kowalczyk w latach 2008–12 zasiadał w radzie nadzorczej Zakładów Wyrobów Cukierniczych "Miś" w Obornikach Śląskich. Zakłady te należały do grupy Delic-Pol. Właścicielami Delic-Pol byli wówczas Zbigniew, Andrzej, Marek i Stanisław Czupryn. Joanna Chrzanowska to córka właścicieli "Misia".Ona sama nie ogranicza się zawodowo bynajmniej tylko do pracy w NBP. Jak wynika z wpisów w KRS jest też prezesem zarządu spółki MCC. Firma powstała jako spin-out pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, obejmując w toku działalności także ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego.Eksperci MCC wspierali swoją wiedzą podmioty prywatne oraz instytucje publiczne świadcząc usługi za pośrednictwem największych polskich i międzynarodowych firm doradczych. Wcześniej prezesem zarządu był... Marek Chrzanowski.