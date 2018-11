Terlecki znów to zrobił! Dyskusja nad ustawą o SN odbywa się w dziwnych warunkach

Ryszard Terlecki znów prowadził obrady z telefonem przy uchu. • fot. Michał Łepecki/Agencja Gazeta

W trakcie debaty nad ustawą o Sądzie Najwyższym wiecemardzałek znów na telefonie pic.twitter.com/7hfqi5hUf8 — Ryszard Petru (@RyszardPetru) 21 listopada 2018

Większość posłów #PIS która podpisała się pod nową ustawę o nowelizacji #SN , NIEOBECNA na sali obrad .Jest również wniosek o procedowaniu bez stanowiska komisji sejmowej .Kompromitacja trwa dalej ! Marszałek #Terlecki dalej ignoruje Sejm rozmawiając przez telefon podczas obrad.. pic.twitter.com/t3CAqM0sQr — Grzegorz Furgo (@GrzegorzFurgo) 21 listopada 2018

Nietypowe zachowanie marszałka Terleckiego, który prowadził głosowania w Sejmie z telefonem .. pic.twitter.com/3jVfT6TnqY — Grzegorz Furgo (@GrzegorzFurgo) 15 listopada 2018

rawo i Sprawiedliwość ugięło się pod presją Unii Europejskiej i w ekspresowym tempie poprawiło ustawę o Sądzie Najwyższym. W czasie debaty zrobiono wymowne zdjęcie Ryszardowi Terleckiemu."W trakcie debaty nad ustawą o Sądzie Najwyższym wicemarszałek znów na telefonie" – napisał na Twitterze Ryszard Petru i dodał zdjęcie, które ma to dokumentować.Z kolei poseł Grzegorz Furgo zwrócił uwagę, że większość posłów PiS, która podpisała się pod obecną ustawą o nowelizacji SN, była nieobecna na sali obrad. "Kompromitacja trwa dalej! Marszałek Terlecki dalej ignoruje Sejm rozmawiając przez telefon podczas obrad" – dodał Furgo.Poprzednia tego typu sytuacja miała miejsce przed dosłownie kilkoma dniami, gdy PiS pracował nad poprawkami do ustawy o bankach . Jedna z nich głosiła, że w razie obniżenia sumy funduszy własnych banku poniżej wymaganego prawem poziomu albo powstania niebezpieczeństwa takiego obniżenia KNF "może podjąć decyzję o przejęciu banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego"."Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki prowadził obrady z telefonem przy uchu. Kto był po drugiej stronie? – pytali politycy PO. "Wszyscy myśleli, że to przyjacielska pogaduszka z Mazurek. A może to była gorąca linia z KNF?" – zastanawiał się Michał Szczerba.