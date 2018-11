"Po co ja pana brałem". Kuriozalne starcie Wałęsy i Kaczyńskiego na sądowym korytarzu

Kaczyński i Wałęsa spotkali się w sądzie. Na korytarzu doszło do nietypowej wymiany zdań. • Fot. Twitter / @MaciejBk1

„Po co ja pana ministrem robiłem?” „A po co ja pana prezydentem?” - wymiana zdań w sądzie między Lechem Wałęsą a Jarosławem Kaczyńskim. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/ypnFDDWwRF — Maciej Bąk (@MaciejBk1) 22 listopada 2018

JK: Po co ja proponowałem Pana (?) na prezydenta. To moja wielka pomyłka i wstyd - do Wałęsy.



- To ja Pana wziąłem i to był mój błąd. Dopóki miałem kontrolę nad nimi, to było świetnie - Wałęsa.



- Nie będę rozmawiał na tym poziomie, to inna kultura - JK.



Dyskusja w sądzie — Grzegorz_Wszolek (@gw_1990) 22 listopada 2018

yły prezydent i prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkali się w sądzie w Gdańsku w związku z procesem, który Kaczyński wytoczył Wałęsie. Na korytarzu doszło do zaskakującej wymiany zdań.Pierwszy na korytarzu pojawił się Kaczyński, a po chwili był tam Wałęsa. Były szef "Solidarności" został powitany bardzo entuzjastycznie przez swoich zwolenników. Kiedy zaczęli skandować jego nazwisko, zapytał jednak o swoich... przeciwników. – Z nimi chcę rozmawiać – stwierdził.Ludzie zgromadzeni na korytarzu przekazali, że "jest jeden". Okazało się, że to Jarosław Kaczyński, który stał parę metrów dalej. Po chwili obaj stanęli twarzą w twarz – a właściwie to tak trochę "bokiem" do siebie.Doszło do zadziwiającej wymiany zdań. Panowie posprzeczali się o swoją polityczną przeszłość – wszak obaj byli na początku III RP bliskimi współpracownikami.– Nie jest to dla mnie miła sytuacja – stwierdził Kaczyński na widok Wałęsy. Potem Wałęsa zaczął wspominać ich wspólną pracę. – Po co ja pana brałem, to moja pomyłka była. W sferze wykonawczej to byli świetni ludzie, ale kiedy zaczęli się usamodzielniać, popełniali błędy i popełniają do dziś – mówił Wałęsa. Kaczyński był przez około rok szefem kancelarii Wałęsy.– Po co ja pana robiłem ministrem? – wypalił w końcu Wałęsa. Ale i Kaczyński nie był mu dłużny. – Po co ja pana prezydentem? – odpowiedział.– Bardzo dobrze się współpracowało, dopóki to kontrolowałem i dopóki wykonywali moje polecenia byli świetni. A jak zaczęli się usamodzielniać... – kontynuował w swoim stylu Wałęsa.Prezes PiS był albo cicho, albo reagował uśmieszkiem. – Naprawdę nie mam zamiaru rozmawiać na tym poziomie, to jest po prostu inna kultura – odpowiedział. – Ja jestem za pojednaniem – stwierdził wtedy nagle Wałęsa. Ale do żadnego pojednania nie doszło.Przypomnijmy, że Jarosław Kaczyński wytoczył Lechowi Wałęsie proces za jego słowa o katastrofie smoleńskiej. Były prezydent stwierdził, że odpowiada za nią Lech Kaczyński