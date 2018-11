"Gdy pojawia jakiś kryzys odbieram sporo telefonów". Naczelny rabin Polski o echach słów Glińskiego

Michael Schudrich, naczelny rabin Polski nie dostrzega kolejnego kryzysu w stosunkach polsko-izraelskich • Fot. Agnieszka Sadowska/ Agencja Gazeta.

N

Na Miłość Boską! Niezrozumienie, zła wola czy socjotechnika? Mówiłem wyraźnie o jęz. goebbelsowskim, o mechaniz.propagandy, a nie mówiłem - jak kłamie GW -że „PiS jest traktowany przez opozycję jak Żydzi przez Goebbelsa”, co jest tezą szerszą, poważniejszą i oczywiście nieprawdz. — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) 20 listopada 2018

.@jakubiak_marek porównuje @Platforma_org do nazistów: "PO wymyśliła sobie pisowców i robi z pisowców to samo, co z Żydów robiła NSDAP" https://t.co/XlGJ5lJLeY — wPolityce.pl (@wPolityce_pl) 18 listopada 2018

Totalna presja na Polskę rządzoną przez PiS, i ze strony UE i ze strony środowisk żydowskich, z zaangażowaniem V kolumny, świadczy o tym, że należy ten rząd popierać.

Każda władza robi błędy i ta też, ale pod wpływem podgrzanych emocji, nie traćmy z oglądu całości. — Ryszard Makowski (@RychoM) 21 listopada 2018

ie milkną echa wypowiedzi wicepremiera Piotra Glińskiego, który w wywiadzie prasowym powiedział, że "PiS jest traktowane przez opozycję jak Żydzi za Goebbelsa”. Pisały o tym izraelskie i amerykańskie media, ambasada Izraela w Polsce zarzuciła wicepremierowi "głęboką niewiedzę, ignorancję oraz brak wrażliwości”, a żydowska loża B’nai B’rith wystąpiła nawet z żądaniem dymisji Glińskiego. naTemat rozmawia z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem o tym, czy mamy kolejny kryzys w relacjach polsko-izraelskich. Michael Schudrich , naczelny rabin Polski: – Znam wicepremiera Glińskiego i jestem przekonany, że on nie miał złych intencji. On wie, jak bolesna jest historia.Ale mówienie o czasach Holokaustu wymaga dużo większej wrażliwości. Myślę, że nie mamy do czynienia z kryzysem, ale każdy ma obowiązek pamiętać jak bardzo wrażliwy jest to temat. Ten temat powinien być wrażliwy dla wicepremiera Glińskiego tak samo jak dla nas Żydów.Niedawno dotarłem do Izraela. Jestem akurat na konferencji rabinów i nie jest to oczywiście temat na konferencję rabinów. Nie czytałem też jeszcze izraelskich gazet. Nie chcę więc sugerować, czy mówi się o tym mało, czy dużo, bo nie mam wiedzy. Mogę tylko powiedzieć, że żaden izraelski dziennikarz nie dzwonił do mnie w tej sprawie. Czy to jest jakiś znak? Często gdy pojawia się jakiś kryzys odbieram sporo telefonów.Nie tylko poprawnie, ale dobrze. Ale gdy obie strony chcą współpracować i budować porozumienie powinny rozumieć, co może być bolesne dla partnerów. Znam na przykład wiele osób za granicą, w Izraelu czy w USA które nie rozumieją, dlaczego nie powinno się mówić "o polskich obozach zagłady”.Dla nich to jest określenie geograficzne. Może to być nieraz zdeterminowane brakiem wiedzy historycznej, ale może też wynikać z braku wrażliwości. I z polskiej strony też czasami brakuje takiej wrażliwości, co jest bolesne dla strony żydowskiej. Mogą być ludzie, którzy mają ze sobą bardzo dobre kontakty, ale brak wrażliwości je zaburza. Jestem przekonany, że wicepremier Gliński nie użyje takich słów jakich użył jeszcze raz.Nie chcę tego komentować, bo n ie wiem jakimi intencjami kierują się ludzie, którzy wypowiadają takie słowa.