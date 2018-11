Prezes Kaczyński groził posłance PiS palcem. Siarkowska komentuje: "Nie należę do osób strachliwych"

Posłanka Anna Maria Siarkowska najpierw związana była z ruchem Kukiz'15. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Prezes Jarosław Kaczyński wymownie grozi palcem posłance PiS, Annie Siarkowskiej. • Fot. Screen z Polsatnews.pl

– Nie należę do osób strachliwych. Myślę, że to było niepotrzebne, mało eleganckie. Natomiast pan prezes zawsze jest czarujący i ujmujący i tym razem mu wybaczam – w taki sposób posłanka PiS skomentowała gest prezesa, który w Sejmie groził jej palcem.21 listopada w Sejmie debatowano nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Na mównice wchodzi posłanka Anna Maria Siarkowska , która przed przejściem do PiS, była związana z ruchem Kukiz'15.– Wycofywanie się ze słusznych reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości, pod naciskiem instytucji unijnych, wykorzystanych do walki politycznej wyznacza granice naszej suwerenności w bardzo nieciekawym miejscu – mówi twardo Siarkowska. Z sejmowych "tyłów" ktoś krzyczy "brawo"; inni klaszczą.Ministrowie i ważniejsi posłowie, siedzący z przodu, milczą. Posłanka Siarakowska opuszcza mównicę, przechodzi obok prezesa PiS, na co ten wymownie porusza głową i grozi jej palcem. Srogim wzrokiem patrzą na nią też posłowie siedzący obok Jarosława Kaczyńskiego: Gowin i Terlecki . Sama Siarkowska nerwowo poprawia włosy i wraca na miejsce ze spuszcza głową.Później w rozmowie z TVN24 Siarkowska skomentowała to tak: – Nie należę do osób strachliwych. Myślę, że to było niepotrzebne, mało eleganckie. Natomiast pan prezes zawsze jest czarujący i ujmujący i tym razem mu wybaczam – powiedziała posłanka Anna Maria Siarkowska.Dodała też: – Ufam, że pan prezes ceni suwerenne i niezależne głosy i myślę, że nie wpłynie to na nasze relacje.