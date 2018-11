"Jesteś pan ścierwem" i "faszystom". Radny PiS poucza profesora ws. mowy nienawiści

Sprawa Wojciecha Kałuży wywołała dyskusję co jest mową nienawiści, a co nie. • Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

P

Radny PiS polemizuje ze mną pic.twitter.com/25l6IpSbcK — S. Żerko (@StZerko) 24 listopada 2018

No tak, prawdziwy alkotweet kasowany jest następnego dnia na trzeźwo. — Marcin Makowski (@makowski_m) 24 listopada 2018

Nie ma w @Porozumienie__ tolerancji dla takich zachowań. W poniedziałek składam wniosek do sądu koleżeńskiego o wyrzucenie p. Radomskiego z partii. A Pana Profesora bardzo przepraszam. https://t.co/AFEa8Nr44u — Jarosław Gowin (@Jaroslaw_Gowin) 25 listopada 2018

rofesor Stanisław Żerko podzielił się na Twitterze wpisem, do którego załączył zrzut ekranu z wiadomością od radnego PiS z powiatu głogowskiego Andrzeja Radomskiego. Samorządowiec skrytykował Żerkę za to, że ten rzekomo "pochwala skandaliczną mowę nienawiści". Zrobił to jednak w dość opaczny sposób.Historyk i niemcoznawca profesor Stanisław Żerko włączył się do dyskusji w sprawie krytyki radnego Wojciecha Kałuży , który opuścił Nowoczesną na rzecz PiS. Na samorządowca rzeczywiście spłynęła fala hejtu . Padło wiele określeń, często nieparlamentarnych.Udział w dyskusji profesora nie spodobał się radnemu PiS z Głogowa Andrzejowi Radomskiemu, który na Twitterze postanowił "pouczyć" naukowca w sprawie mowy nienawiści. Tweet najprawdopodniej rozśmieszył profesora Żerko, bo postanowił podzielić się nim z internautami. Zrzut ekranu z wiadomością podpisał ironicznie: "Radny PiS polemizuje ze mną".Wpis zniknął szybko z Twittera Radomskiego, ale niesmak pozostał. Wychodzi bowiem na to, że radny nie wie co jest mową nienawiści, a co nie, skoro w wiadomości krytykującej popieranie mowy nienawiści, nazywa profesora "faszystom i ścierwem" (pisownia oryginalna – red.).Komentujący post Żerko znaleźli jednak inne wytłumaczenie. "Wygląda jak alkotwitter radnego. Co za dno" – napisał dziennikarz Marcin Makowski.Wpis radnego Radomskiego doczekał się też reakcji wicepremiera Jarosława Gowina. Polityk przeprosił i zadeklarował, że zgłosi wniosek o wyrzucenie radnego z partii Porozumienie, wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy.Przypomnijmy, że przez zachowanie Wojciecha Kałuży Koalicja Obywatelska straciła większość w sejmiku śląskim na rzecz PiS. W sobotę na Śląsku odbył się protest wyborców , którzy poczuli się oszukani przez byłego samorządowca Nowoczesnej.