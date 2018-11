"Grzeszny jestem, mam za co przepraszać". Brudziński otworzył się po wpisie dziennikarki

Brudziński opublikował na Twitterze swojego rodzaju wyznanie wiary. • Fot. Jakub Włodek/Agencja Gazeta

Ustawa o SN? Łomot od Brukseli. Ustawa repolonizacyjna? Łomot od Waszyngtonu. Miłego wstawania z kolan, tylko uważajcie na głowy! #JakNieIdzieToNieIdzie pic.twitter.com/BpYpRQTxRa — Hanna Lis (@hanna_lisowa) 24 listopada 2018

Jutro niedziela,też będę klęczał przed Najświętszym Sakramentem tak jak na tym zdjęciu. Nie mam z tym problemu ani tym bardziej tego się nie wstydzę.Grzeszny jestem,mam za co Pana Boga przepraszać. A jutro pomodlę się za Panią, żeby w Pani głowie było mniej jadu i złych emocji. https://t.co/IZBPetEprj — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) 24 listopada 2018

oachim Brudziński często lubi zaskakiwać swoimi wpisami na Twitterze. Tym razem było podobnie – szef MSWiA swoim wyznaniem zapewne wiele osób wprawił w zdumienie. Polityk PiS szczerze przyznał się do błędów.To chyba pierwszy raz, kiedy polityk Prawa i Sprawiedliwości przyznaje się publicznie i otwarcie, że błądzi. Joachim Brudziński tak po ludzku mówi, że "jest grzeszny". Do tego wyznania ministra Brudzińskiego skłonił wpis Hanny Lis. Dziennikarka żartowała z polityków PiS, którzy ostatnio mają pod górkę.Minister spraw wewnętrznych nie chciał, żeby uwagi dziennikarki pozostały bez komentarza, więc odpisał jej w swój sposób. Ale to, co zamieścił w swoim wpisie, zamiast być ironiczne, odczytywane jest jako przyznanie się polityka do błędów."Jutro niedziela, też będę klęczał przed Najświętszym Sakramentem tak jak na tym zdjęciu. Nie mam z tym problemu ani tym bardziej tego się nie wstydzę. Grzeszny jestem, mam za co Pana Boga przepraszać. A jutro pomodlę się za Panią, żeby w Pani głowie było mniej jadu i złych emocji" – napisał w sobotę minister typowany na następcę Jarosława Kaczyńskiego w PiS.Rzeczywiście PiS nie ma ostatnio dobrej passy. W wyborach samorządowych stracili niemal wszystkie duże miasta. TSUE niejako zmusiło polski rząd do wycofania się z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym , a teraz " The New York Times " krytykuje PiS za działania pod adresem TVN.