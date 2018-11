Wystarczyło postraszyć? Prokuratura chyłkiem wycofuje się z zarzutów wobec operatora TVN

Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie o tym, że stawianie zarzutów propagowania nazizmu operatorowi TVN było przedwczesne. • Sławomir Kamiński / Fot. Agencja Gazeta

Trochę jak w dowcipie o rabinie i kozie https://t.co/q2mCgM5o7a — Michał Majewski (@MajewskiMichal) 25 listopada 2018

Prokuratura się wycofuje w sprawie TVN. Jak to mówią nasi milusińscy bliźniacy - presja ma sens. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) 25 listopada 2018

rokuratura wycofuje się z zarzutów stawianych operatorowi TVN i odwołała termin przesłuchania Piotra Wacowskiego. Uznano, że działania wobec kamerzysty, który nagrał neonazistów w Wodzisławiu Śląskim, były przedwczesne."Prokuratura Krajowa uznała, że przedwczesne jest stawienie zarzutów operatorowi TVN, który wykonywał gesty nazistowskiego pozdrowienia w trakcie spotkania ku czci Adolfa Hitlera w kwietniu 2017 roku i odwołała wyznaczony mu termin stawienia się w prokuraturze" – napisał w niedzielnym komunikacie prokuratury Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.Przypomnijmy – operator Piotr Wacowski dostał wezwanie do prokuratury, gdzie miał składać zeznania w sprawie propagowania nazizmu jako podejrzany. Wacowski filmował "imprezę urodzinową Hitlera" w lesie pod Wodzisławiem Śląskim, gdzie spotkali się polscy neonaziści. Materiał ukazał się w magazynie "Superwizjer" na antenie TVN.W ostatnich tygodniach prawicowe media opublikowały zdjęcia Wacowskiego, wykonującego gest hitlerowskiego pozdrowienia na tle flagi ze swastyką. To wywołało oskarżenia pod adresem TVN, że cały materiał został zmanipulowany . W piątek do mieszania Wacowskiego weszli agenci ABW.Stacja TVN wydała oświadczenie, w którym zapewniła, że autorzy reportażu postępowali zgodnie ze wszystkimi standardami dziennikarstwa śledczego. "Stawianie tego, który ujawnia działalność przestępczą na równi z przestępcami traktujemy jako próbę zastraszenia dziennikarzy" – napisano.To, że teraz prokuratura wycofuje się chyłkiem z zarzutów stawianych Wacowskiemu nie powinno nikogo dziwić, zważywszy na fakt, że za telewizją TVN stoi amerykański kapitał. Zamach na wolne media z pewnością nie spodobałby się w Białym Domu , o czym zresztą informowała niedawno ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.O zarzutach wobec operatora TVN poinformował w niedzielę m.in. amerykański dziennik "The New York Times" , opierając się na depeszy Associated Press.