Zdrada działaczy PiS. Dogadali się z PSL-em, teraz muszą odejść z partii

Dwaj radni mają zostać usunięci z partii. • Fot. Paweł Małecki/Agencja Gazeta

wóch radnych PiS-u z powiatu koneckiego zostanie prawdopodobnie usuniętych z partii. Wszystko przez wejście wbrew woli partii w sojusz z Polskim Stronnictwem Ludowym. A to pozwoliło przejąć im starostwo.Do piątku wszystko wskazywało na to, że nowym starostą koneckim będzie Grzegorz Piec z Prawa i Sprawiedliwości. Partia zawarła bowiem koalicję z czterema radnymi z SLD oraz z trzema z lokalnych komitetów. Jednak wszystkie powyborcze ustalenia wzięły w łeb z powodu dwóch radnych, którzy wyłamali się z pisowskiego obozu.Na nowego starostę wybrano Andrzeja Lenarta z PiS, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję wicestarosty powiatu koneckiego. Jego zastępcą będzie dotychczasowy starosta Bogdan Soboń z PSL. Nastąpiła więc zamiana miejsc i gabinetów. Taki obrót sprawy był możliwy dzięki sprzymierzeniu się Jarosława Lasoty i Andrzeja Lenarta z radnymi PSL-u – Nie może być tak, że idziemy do wyborów z hasłem odsunięcia PSL , a tymczasem nasi radni zawierają z tą partią koalicję – mówi Grzegorz Piec, szef PiS w powiecie koneckim. Wniosek o wykluczenie dwójki radnych ma trafić do wojewódzkiego zarządu partii w poniedziałek.źródło: wyborcza.pl