"Założyli, że jest uczciwym człowiekiem". Kuriozalne tłumaczenie doradczyni Dudy ws. afery KNF

Trzeba przyznać, że to oryginalne tłumaczenie działania służb. • Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Dlaczego agenci CBA weszli do KNF po Chrzanowskim? Romaszewska: Uznali, że jest uczciwym człowiekiem https://t.co/espPGoRTHP #aferaKNF — Radio TOK FM (@Radio_TOK_FM) 26 listopada 2018

oradczyni prezydenta Andrzeja Dudy Zofia Romaszewska ma dosyć oryginalne usprawiedliwienie spóźnionej akcji przeszukania biura Marka Chrzanowskiego w siedzibie KNF-u. Twierdzi ona, że nie jest to problemem, a najwidoczniej agenci założyli, że były szef Komisji "to uczciwy człowiek".– Jeżeli tak jest, jak pani mówi, o czym ja akurat nie wiem, bo się tym zupełnie nie interesuję, to jest niedobrze. W moim przekonaniu sprawa jest otwarta – oceniła Zofia Romaszewska, która odpowiedziała na pytanie o to, czy po po dymisji szefa KNF, sprawa afery jest już zakończona.Jej zdaniem czas, w którym Marek Chrzanowski mógł uprzątnąć dowody , nie jest żadną przeszkodą w prowadzeniu rzetelnego śledztwa, ponieważ "po mnóstwie rzeczy można dojść do kłębka".Zapytana także o opieszałość służb i zatrudnienie Kacpra Kamińskiego w Banku Światowym , Romaszewska stwierdziła, że problemem jest to, że służby specjalne w Polsce mają zbyt małe uprawnienia, bo żeby zacząć kogoś inwigilować, trzeba mieć twarde dowody.Doradczyni prezydenta dopytywana o to, czy nie boi się, że afera nie zostanie wyjaśniona, Romaszewska nie podzielała obaw dziennikarki.– Oni [CBA – przyp.red.] uznali jedną rzecz: że ten pan jest uczciwym człowiekiem, był polecony przez Glapińskiego i tak dalej. Wobec tego wyszedł, a teraz prowadzą śledztwo. Ile on tam sprzątnął? – oceniła doradczyni prezydenta. Zofia Romaszewska dodała, że nie ma nic przeciwko temu, by ws. afery KNF powstała sejmowa komisja śledcza.źródło: tokfm.pl